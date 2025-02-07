親戚過年發紅包 陸女拆開驚見「碎髮」嚇呆！網猜原因真相曝

農曆新年收到紅包未必是好事？有陸女於小紅書發文，指她幫年幼女兒拆開親戚發的「紅包」，發現除了1張百元人民幣鈔票，竟然還附有「頭髮」，不解意思，驚慌直呼「天呐」。

網友看後議論紛紛，有人推測送「頭髮」恐怖原因，「借命的，一借就是讓你的命數燒光的那種」；也有網友認為可能是親戚送錯，毋須多慮，「打電話直接問，別自己猜，浪費心力」。原PO之後更新貼文，拆解頭髮「真相」，竟然是樣這東西。

親戚發紅包 拆開藏100人民幣及碎髮

收到紅包必須小心看清。有陸女於小紅書以「天呐」為題發文表示，她幫年幼女兒拆開親戚送的紅包，發現裡面除了有100人民幣鈔票外，還有一些碎髮，不解原因，遂發文求助。

網友齊估原因：細思極恐

貼文引來網友熱議，有人推測送「頭髮」恐怖原因，「我媽媽是廣東的，說這種錢是借命的，一借就是讓你的命數燒光的那種，我每次拿紅包都是當著親戚的面倒出來，不看有多少錢，就看裡面有沒有什麼東西」。

也有網友認為可能是親戚送錯，毋須多慮，「可能是髮菜（與「發財」讀音相似）」、「應該只是胎髮紅包拿錯了吧」、「是不是剪了胎髮裝起來保存然後忘記了，又把這個紅包袋拿出來用」、「我兩個小孩的胎髮我也是剪了放紅包袋裡，後面我到處找不到，估計也是送出去了，你不說我真的想不起來」、「打電話直接問，別自己猜，浪費心力」、「如果你實在是怕就拿去寺廟把這個紅包捐了就行」。

原PO之後更新貼文回應，指已把紅包交予父母，「我爸媽也嚇了一跳」。她表示，這紅包是親戚給予，內裡的碎髮是「真真實實的是頭髮」，並非髮菜，但不知是否「胎髮」；但原PO補充，對方家中沒有小孩，一直想要小孩也沒懷上，「因為他家沒有小寶寶，她家兒媳婦一直要寶寶都沒要上，所以我不由得我多想跟擔心」。

原PO又說，這親戚居於香港，「現在目測他們已經回去了，昨晚我媽媽去他們家更親的親戚家裡找，但也沒在家，出去玩了，剛剛也打電話給我媽了，他說現在只能等晚一點再去看看，問清楚」。

原PO另強調，今次是真實事件，並非引流，「我比大家更想要知道他為什麼要給我女兒這個紅包？裡面包著頭髮，有心無心，我也會問清楚，因為這個是關於我女兒的，所以我更擔心，著急這個紅包給的到底是什麼意思，看看這個紅包要怎麼處理，現在沒辦法，只能等」。

真相原來是這樣？

事隔2天，原PO再發貼文，指已聯繫到相關親戚，對方稱紅包裡面的是「老爺的鬍子（老爺是潮州普寧這邊的神明）」，「是他去剪老爺的鬍子來保佑他兒媳婦生個小孩，然後拿紅包拿錯給我女兒了。現在誤會解開了，再次謝謝各位網友的關心」。

不過網友認為樓主仍要小心處理這紅包，「三個字，我不信，既然他們（親戚）不承認，你們就按照自己的辦法處理一下，找懂的人處理，關乎到孩子的運氣和性命，管他們家因為啥，都不可以大意，否則要毀終生的」。

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文章授權轉載自《香港01》