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山東1遊樂園為宣傳「指驢為斑馬」 網友不意外：還有鼠頭鴨脖

香港01／ 撰文／林芷瑩
山東淄博牛山遊樂園用驢充當斑馬。（大皖新聞）
山東淄博牛山遊樂園用驢充當斑馬。（大皖新聞）

山東淄博牛山遊樂園，近日因用驢充當斑馬引起熱議。2月6日，樂園的工作人員證實，園內所謂的「斑馬」確實是驢，淄博當地動物園曾推出「熊貓狗」爆紅，此舉是效仿此做法來宣傳。

《大皖新聞》報導，1月20日，一個名為「淄博牛山遊樂園」的帳號曾在網上接連發布影片稱，斑馬落戶牛山遊樂園，但片中的「斑馬」體型與驢較為接近，身上條紋也有明顯的人工痕跡，疑似貼上白色膠布或染色。

遊樂園工作人員稱，與負責人核實確認，確實是用驢畫成斑馬模樣，現場也寫明是驢，「是老闆自己弄著玩的」。他表示，之前淄博當地有動物園曾將狗化妝成熊貓模樣後爆紅，此舉是效仿這一做法來宣傳引流，雖然關注度頗高，但實際到園內觀賞的人數很少。

對於用驢充當斑馬一事，有網友就提到染料會影響動物的健康，「染色很不健康啊」、「好玩歸好玩，以前畫狗不是說顏料有害」；也有人調侃稱，動物園此舉已經見怪不怪了，「還有鼠頭鴨脖呢」。2023年，江西一間高校傳出有學生吃飯時吃出老鼠頭，卻被學校否認甚至「指鼠為鴨」，不過經專家鑑定證實是「80%是鼠頭」。

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文章授權轉載自《香港01》

動物園 遊樂園

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