大陸男子高鐵站心臟驟停暈倒 經20分鐘搶救醒後就說「要趕去上班」

周二（2月4日）是大陸農曆新年假期的最後一天，不少地方都迎來反程高峰。湖南長沙南站一名男子在排隊登車時突然暈倒在地，失去意識、心臟驟停，幸運的是經過緊急救治男子蘇（2月4日）是大陸農曆新年假期的最後一天，不少地方都迎來反程高峰。湖南長沙南站一名男子在排隊登車時突然暈倒在地，失去意識、心臟驟停，幸運的是經過緊急救治男子甦醒，但他醒後的第一句話竟是，「我要趕去上班」，令不少網友唏噓，「牛馬為什麼不把命當命。」

據《瀟湘晨報》報導，當日中午11時30分許，長沙南站16站台發生驚險一幕，一名40左右男子突然暈倒在地，急救人員聽到呼救後緊急趕往救治，發現男子心臟驟停、頸動脈搏動消失、呼吸微弱、瞳孔散大、口吐白沫。

經過體外除顫、心肺復甦、人工呼吸等20多分鐘救治，男子終於恢復呼吸，面色開始恢復紅潤，胸口也有了微弱的起伏。

然而男子醒來後，第一句話便是要趕高鐵去返工，並表示暫不考慮去醫院。但急救人員考慮到男子暈倒時可能有外傷，且不排除合併腦出血的可能性，最終說服他前往醫院進一步就醫。

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文章授權轉載自《香港01》