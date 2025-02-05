聽新聞
0:00 / 0:00
大陸男子高鐵站心臟驟停暈倒 經20分鐘搶救醒後就說「要趕去上班」
周二（2月4日）是大陸農曆新年假期的最後一天，不少地方都迎來反程高峰。湖南長沙南站一名男子在排隊登車時突然暈倒在地，失去意識、心臟驟停，幸運的是經過緊急救治男子蘇（2月4日）是大陸農曆新年假期的最後一天，不少地方都迎來反程高峰。湖南長沙南站一名男子在排隊登車時突然暈倒在地，失去意識、心臟驟停，幸運的是經過緊急救治男子甦醒，但他醒後的第一句話竟是，「我要趕去上班」，令不少網友唏噓，「牛馬為什麼不把命當命。」
據《瀟湘晨報》報導，當日中午11時30分許，長沙南站16站台發生驚險一幕，一名40左右男子突然暈倒在地，急救人員聽到呼救後緊急趕往救治，發現男子心臟驟停、頸動脈搏動消失、呼吸微弱、瞳孔散大、口吐白沫。
經過體外除顫、心肺復甦、人工呼吸等20多分鐘救治，男子終於恢復呼吸，面色開始恢復紅潤，胸口也有了微弱的起伏。
然而男子醒來後，第一句話便是要趕高鐵去返工，並表示暫不考慮去醫院。但急救人員考慮到男子暈倒時可能有外傷，且不排除合併腦出血的可能性，最終說服他前往醫院進一步就醫。
延伸閱讀：
中國大陸商人一家6口菲律賓遭持槍綁架4死 主謀落網2失蹤者無消息
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言