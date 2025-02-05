重慶女120元購刮刮樂中百萬大獎 遭販售點老闆娘奪回？警方這樣回應

中國大陸重慶一名女子近期在家附近的彩票販售點花30元（人民幣，下同。約新台幣120元）購買一張刮刮樂，竟刮出百萬大獎。不過，當地有民眾稱，該女子中獎後，刮刮樂被販售點的老闆娘搶回，2人發生爭執。

據極目新聞報導，當地民眾將中獎女子與販售點老闆娘爭執的畫面拍下，並發至網路配文稱，「重慶石柱，中百萬大獎，彩票販售點老闆娘把彩票搶回去了。」影片中，2人在販售點門口互相拉扯，圍觀眾人上前將她們拉開。有當地網友透露，2人是親戚，「雙方不知怎麼就吵起來，但後來警察到場後就調解處理了。」

事發地附近一家彩票販售點工作確認，2月3日確有民眾在廣場上的彩票販售點刮出百萬大獎，但沒有發生搶彩票的行為，「彩票販售點老闆娘應該只是拿過來看一下」。

當地警方回應事件表示，並沒有彩票販售點老闆娘搶彩票的情況，是相關人員對兌獎流程拿不準，已經調解處理，中獎彩票還在刮出大獎的彩民手上，並已告之她們可按流程在開市後自行到彩票中心兌獎。

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文章授權轉載自《香港01》