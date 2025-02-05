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中國大陸旅客攜仿真槍、膠子彈過安檢 湖南鐵警開火實測擊穿硬紙板

香港01／ 撰文：林芷瑩
3支仿真槍的外形與軍用手槍十分逼真，且配有多發膠子彈。（瀟湘晨報）
3支仿真槍的外形與軍用手槍十分逼真，且配有多發膠子彈。（瀟湘晨報）

中國大陸湖北恩施市來鳳站日前在2名旅客的行李中發現手槍形狀的物體，警察詢問後，得知她們在龍山街頭購買仿真手槍，準備帶回家送給孩子。民警檢查後，發現仿真槍十分逼真，且配有多發膠子彈，於是開槍試驗，當場將一塊硬紙板擊穿。

《瀟湘晨報》報導，2月2日，來鳳站安檢人員檢查旅客行李物品時，發現X光機顯示其中2件行李中有手槍形狀的物體。開袋檢查後，2件行李中分別裝有2支和1支仿真手槍。

車站執勤警察調查後，得知2名女旅客王某和陳某，分別來自四川和湖北，她們在農曆新年期間到龍山探望親戚，期間在龍山街頭購買仿真手槍，準備帶回家給孩子當玩具。

警察檢查後，發現3支仿真槍的外形與軍用手槍十分逼真，且配有多發塑膠子彈。為了讓攜帶者了解仿真槍的危害性，警察當場試驗，開槍擊發後，竟將一塊用來做試驗的硬紙板當場擊穿。

警察表示，如此威力雖然不會致命，但打到眼睛和身上柔弱部位，也會足以致人傷殘。王某和陳某見狀，均放棄攜帶仿真槍，3支仿真槍被警方收繳後，2人才給予放行。

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文章授權轉載自《香港01》

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