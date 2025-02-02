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網爆山東航空座椅下發現鞭炮 律師：不管真假一定有人會挨罰

香港01／ 撰文：許祺安
小紅書有貼文指出，1月31日乘坐山東航空SC2270由桂林飛廈門的航班時，疑似在座位下方撿到一小節鞭炮。 圖／擷自影片
小紅書有貼文指出，1月31日乘坐山東航空SC2270由桂林飛廈門的航班時，疑似在座位下方撿到一小節鞭炮。 圖／擷自影片

近日，有網友在小紅書爆料，1月31日乘坐山東航空SC2270由桂林飛廈門的航班時，疑似在座位下方撿到一小節鞭炮。

聯繫山東航空客服，對方回應稱，鞭炮不能帶上飛機 ，安檢問題應由機場負責，桂林兩江國際機場則表示，目前沒聽說這件事。事件在內地引發熱議，許多內地網友認為，中國以機場安檢嚴格著稱，不應該出此失誤；亦有民眾懷疑影片造假。

有律師指出，不管影片是真是假，「都需要有人擔責」。該律師指出，如果影片是真的，機場的安檢人員及飛機機組人員都可能受到相關處罰；如影片造假，原博主需承擔刑事責任。

事件在內地引發網友熱議。許多網友指出，中國以安檢嚴格著稱，發生這樣的事情很嚴重，「這件事情必須徹查，有人會因此被開除」；有人則認為，中國的安檢嚴格但時常會有漏洞，

網友看法：

我有次搭飛機，打火機就沒檢出來，都下飛機了一摸包裡，居然還有打火機。

前幾天剛帶孩子過機場安檢，安檢員還特意問孩子口袋裡有沒有鞭炮摔炮。

估計過年期間還是有小朋友會帶的。

必須要嚴查。最少要送兩個人進去，期待後面的結果。

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文章授權轉載自《香港01》

安檢 小紅書 機場

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