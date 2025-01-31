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「解放軍宋慧喬」25歲女飛行員徐楓燦 春晚演出亮相超吸睛

香港01／ 撰文：陳進安
年僅25歲的徐楓燦曾被指酷似韓星宋慧喬而受到熱議，目前剛獲得二級機長資質。 圖／擷自微博
年僅25歲的徐楓燦曾被指酷似韓星宋慧喬而受到熱議，目前剛獲得二級機長資質。 圖／擷自微博

在除夕夜的央視春晚中，第75集團軍某空中突擊旅的女飛行員徐楓燦在軍歌《青春奔赴》的演出中亮相，吸引了觀眾的目光。年僅25歲的徐楓燦曾被指酷似韓星宋慧喬而受到熱議，目前剛獲得二級機長資質，她坦言：「青春就是不負每一次的選擇！」

在除夕夜的央視春晚中，第75集團軍某空中突擊旅的女飛行員徐楓燦在軍歌《青春奔赴》的演出中亮相，吸引了觀眾的目光。 圖／擷自微博
在除夕夜的央視春晚中，第75集團軍某空中突擊旅的女飛行員徐楓燦在軍歌《青春奔赴》的演出中亮相，吸引了觀眾的目光。 圖／擷自微博

作為陸軍首批自主培養的女飛行員，徐楓燦的飛行之路引人注目。她於1999年出生，2017年從全國超過12萬名高中畢業生中脫穎而出，進入陸軍航空兵學院學習。在成為飛行員的過程中，她曾面臨恐高的挑戰。一度，她在高空心理訓練中，鼓起勇氣登上10米高的台子，並在教練的鼓勵下成功克服了心中的恐懼。

經過四年的艱苦訓練，徐楓燦成為同批戰友中首位完成實裝單飛的女飛行員。畢業後，她被分配到南部戰區，駕駛最新型的直-20飛行器。她表示，每當駕機飛行，俯瞰壯麗的山河，心中都會湧起自豪感。

此外，徐楓燦還在第十四屆中國航展中擔任解說員，向觀眾介紹直-20機型，這是她第二次亮相該航展。她鼓勵更多青年參軍入伍，報效祖國。作為全國人大代表，徐楓燦曾表示，「夢想是綠色的，那是青春」。

經過四年的艱苦訓練，徐楓燦成為同批戰友中首位完成實裝單飛的女飛行員。 圖／擷自微博
經過四年的艱苦訓練，徐楓燦成為同批戰友中首位完成實裝單飛的女飛行員。 圖／擷自微博

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文章授權轉載自《香港01》

全國人大 春晚 陸軍

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