經費不夠養老虎？江蘇動物園把狗染成「跳跳虎」吸客挨批

中國大陸江蘇省有間動物園為了吸引遊客，竟然把鬆獅犬染毛變成「跳跳虎」，想藉此吸引民眾到場參觀。有網友在參觀時拍攝影片上傳到抖音，反倒引發不少人批評，認為動物園的做法可能會危及狗狗的健康。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這起事件發生在江蘇省泰州的「溱湖灣森林動物王國」。1月24日一段抖音直播中可以看見，現場有兩隻橘紅色黑條紋的「老虎」在柵欄裡走來走去，不過肉眼就看得出來這兩隻動物根本不是老虎。

動物園工作人員坦承，他們將鬆獅犬染成像老虎一樣的顏色，而且這其實不是第一次。在這次染毛之前，2024年他們也曾將同樣兩隻狗染成黑白色變成「熊貓狗」，為了讓動物園有噱頭吸引遊客上門。當時工作人員接受訪問，還大言不慚地說，是因為動物園沒有熊貓，他們才會想到要把狗染成熊貓的顏色。

有網友質疑動物園會不會為了怕狗狗褪色，反而沒給狗狗洗澡。也有網友幽默留言：「這隻老虎真大隻，脾氣還跟狗很像」。面對外界質疑，工作人員強調，他們使用的染劑都是植物性的寵物店染劑，不會對狗狗的健康造成危害。平常也有特別安排的飼養員專門照顧這兩隻「跳跳虎」。

有獸醫表示，雖然寵物只要不要舔毛，就不太會因染毛有健康疑慮，但寵物染毛就和人類染髮一樣，也可能會損傷毛髮、皮膚或毛囊，因此還是不建議飼主為寵物染毛。