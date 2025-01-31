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「太冷了不想起床」送吃送喝還兼送娃 陸家長下單送小孩上學

中央社／ 台北31日電
大陸社群平台近期傳出家長請跑腿送小孩上學的消息引起關注，有騎手證明確實接過「送孩子到學校」的訂單，但據規定騎手並不能接送人。 新華社
大陸社群平台近期傳出家長請跑腿送小孩上學的消息引起關注，有騎手證明確實接過「送孩子到學校」的訂單，但據規定騎手並不能接送人。 新華社

「太冷了不想起床，叫個跑腿送孩子上學吧」。中國社群平台近期傳出家長請跑腿送小孩上學的消息引起關注，有騎手證明確實接過「送孩子到學校」的訂單，但據規定騎手並不能接送人。

綜合長江日報等陸媒報導，一個帳號備注為騎手的用戶去年底在網上發出影片記錄他接到「送小孩上學」訂單後的派送全過程。

這則影片在網上獲得不少關注，陸媒記者並發現網上不少這種以騎手或家長視角拍攝的影片，幾乎每個影片評論區都有網友分享自己類似的經驗，有些甚至附上訂單截圖和騎手接孩子的照片。

長江日報記者於是也在某跑腿平台下了一個「送貨」單，起點為自己住家，終點為附近的小學，並註明「送孩子到學校補課」，配送費人民幣12元（約合新台幣50元），下單後不到3分鐘就有騎手接單。

這名記者並在去年12月23至25日的上午上學和下午放學時間走訪了武漢市兩所小學，在校門口等候了半小時都未見穿著騎手制服者接送小孩，但其中一所小學警衛說，偶爾會看到騎手在校門口接送小孩，但很少見。

報導引述某跑腿平台下單頁面顯示，可配送物品類型分為12類，包括食品、文件、日用品、服飾、數位用品、生鮮、蛋糕、鮮花、快遞、鑰匙、藥品和其他。

這家平台同時提醒，「不建議委託配送實際價值高於5000元的貴重物品；如未使用保價服務，最高賠付金額不超過該筆配送服務費的5倍且最高賠付200元」。

對於家長可否下單讓騎手送小孩上學的問題，報導說，包括蜂鳥跑腿、達達秒送、順豐同城、閃送平台的客服都表示「人不在可配送物品範圍內」。

還有客服提醒，平台有明文規定騎手不能接送人，若騎手私自接單，將受懲罰。

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