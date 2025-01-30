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過年一回家就被催婚！30歲男喊「不急」遭嗆 下句話讓親戚都沉默了

聯合新聞網／ 綜合報導
年輕人返鄉過年，最怕被親戚逼婚。 圖／Ingimage
年輕人返鄉過年，最怕被親戚逼婚。 圖／Ingimage

多數人會返鄉過年春節期間也會與許久不見的親戚拜年敘舊，但難免遇到被長輩逼問各種「生涯規劃」的場面。中國大陸有一名青年被親戚催婚後，靠著一句話，瞬間就讓對方無言以對，成功度過一道難關。

根據《瀟湘晨報》貼出的一段影片，近日一名30歲青年回家過年，被親戚叨唸「怎麼還沒結婚唷，這麼大了」，他悠悠應道「不著急」，對方卻沒有停止話題的打算，繼續嗆「要多大才急啊？都30多了」。

這時主角決定使出「絕招」，對現場以多打一的親戚們提出要求：「你借我點錢，我馬上就結啊！現在彩禮（聘金）至少20萬（人民幣），來你借。」看到現場眾人不說話，還補了一句「我感覺你比我著急啊」。而他這招確實奏效，親戚們個個馬上閉起了嘴，不再多問。

這逗趣的應對策略引起許多網友共鳴，「這招好使，下次親戚再催婚，就用這一招」、「過年被催婚真的很尷尬很難受，學到了」、「任何人問我，我都說沒錢，養不起老公」、「借還得還，不划算，直接要錢試試」、「我跟催我生孩子的人也這樣說」、「這招我用過，奏效。我說，你給我50萬我立馬回家生孩子去，然後就沒有然後了」。

但這招可能並非適用每家親戚，「我開口借錢說不定親戚會說你就借多少結婚，借了就得結」、「我家表姪女就是，說兩個人碩士剛畢業沒錢買房，先攢錢買房再結婚，結果親戚們真的給她湊齊了頭期款」。也有人感嘆道：「婚姻不是催出來的，是實力+機遇鑄就的！不過過年回家，催婚大軍壓境，這個方法只能說是無奈的舉措吧。」

催婚 春節 親戚 過年

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