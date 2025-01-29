貴州男騎6日4夜機車！攜妻跨2400公里回鄉慶新年 油錢不到三千元

將近農曆新年，相信不少人都準備好回家和家人團聚過年。鑑於大陸春節很多民眾都會「跨省跨份」回鄉過年，到處人多車多，有於溫州工作的男子就攜同妻子，花6天4夜時間騎乘機車，跨越2,400公里返回老家貴州過新年。兩人全程主要走國道，且一路暢通，全程加油約花500元人民幣（下同，約2,267元新台幣）。雖然2,400公里可謂路途遙遠，但男子正是嚮往這種自由的生活和感覺，故今年已是他們夫妻倆第4年騎車返鄉，他形容「自己騎行啊，更有意義」。

從溫州騎機車回貴州 跨2,400公里回鄉過新年

綜合大陸媒體報導，大陸有男子趁農曆新年將至，騎機車載妻子跨越2,400公里回到老家過新年。當事人龔先生和妻子同在溫州一家啤酒廠打工，兩人已在溫州工作數年，近日見春節的氣息濃烈，便準備回到家鄉和家人一起喜迎新年。不過夫妻倆考慮到春節難以購買車票，加上不想承擔高昂的車票費用，或在路上遇到堵車情況，於是決定騎乘機車，從溫州返回老家貴州黔西南。

6天4夜路程 約花500元人民幣入油錢

龔先生表示，他們是在1月18日出發，並於24日安全到家，合共花6天4夜的時間。他們行駛江西以及廣東路線，全程主要走國道，而且一路暢通，沿途加油約花費500元人民幣。他們事前亦有做好了保暖措施，所幸沿路都沒有下雨，氣溫約維持在攝氏20度，加上「路上好心人很多，還給我們送吃的」，所以並沒有感覺特別寒冷。

當事人龔先：自己騎行啊，更有意義

雖然2,400公里可謂路途遙遠，不過龔先生卻覺得如此出行方式很自由。他指，現在家家戶戶馬路都修到家門口，若然過年時拜訪不同親戚，騎乘機車亦較為方便，形容「比開車更省心」，所以今年已是他們夫妻倆第4年騎車返鄉。另外，龔先生一直嚮往自由的生活和感覺，故每年過年都很享受沿路上看到的風景，覺得「自己騎行啊，更有意義」。

延伸閱讀：

年廿八大掃除｜媽媽新年前將2類物品全捐掉 網民震驚：太有錢

農曆新年｜年貨塞爆雪櫃怎辦？必學7個冰箱整理技巧 食物更保鮮

文章授權轉載自《香港01》