爸爸姓「操」孩子改名超尷尬 網友幫取這2字獲讚好名：太絕了
稀有氏改名真的絞盡腦汁！有人妻於網上發文指，其丈夫姓「操」，由於感到「操」字有些尷尬，正為孩子改名感到煩惱，遂向其他網民求救。網友看後創意盡出，「操曹」、「操萌（女孩子）」、「操帥」，也有人認真研究建議改做「操千曲」，寓意孩子以後會有高超技藝，獲其他網友大讚「好聽」、「太絕了」。
該人妻於小紅書表示，其丈夫姓「操」，正為孩子改名感到煩惱崩潰，「老公的姓有點尷尬，請大家幫我未來的寶寶取個名字」。她並上載了身份證明文件，證明丈夫確實姓「操」，沒有說謊。
面對「操」這個超稀有姓氏，網友熱論紛紛，有人笑言「操曹」、「操萌（女孩子）」、「操帥（男孩子）」、「操行優」；也有人認真研究，建議改做「操千曲」，取自南朝文學理論家劉勰《文心雕龍》中「操千曲而後曉聲，觀千劍而後識器」一句，寓意孩子以後會有高超技藝，熟能生巧，獲其他網友大讚「好聽」、「太絕了」。
不過也有網友建議孩子跟母姓，「不要姓（操）這個了！小孩讀書會被其他惡劣的小孩起外號自卑」。
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文章授權轉載自《香港01》
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