慶春節！香港除夕起連4天都有重點活動 初三不拜年改瘋賽馬

每年農曆年春節，香港從除夕到年初三，每天都有大型慶節活動。

首場慶節活動是除夕上頭炷香，地方是黃大仙祠。搶頭炷香是香港民間迎接新春的傳統活動，民眾相信，如果成功上頭炷香，能保佑新一年平安順遂，同時表達虔誠之意。

黃大仙祠管理機構嗇色園一如既往，早前已經公布，今年除夕晚上9時讓善信入祠，等候子夜上頭炷香，並通宵開放至年初一晚上9時。

嗇色園預計，今年上頭炷香有3至4萬人，由於人數眾多，市民會以流水方式上香，不能停留，警方每年也會派遣大批警員在場維持秩序。

踏入年初一，香港有國際花車巡遊匯演。花車巡遊為香港旅遊發展局於1996年起舉辦的賀歲節目，於年初一晚上在尖沙咀文化中心一帶舉行，每年都吸引數十萬市民及外地遊客觀賞。

據公布，參加今年花車巡遊的有中國陝西表演藝術團、甘肅省歌舞劇院、泰國男團LYKN、法國現代芭蕾團體、南韓傳統舞藝團、印尼勇士舞團隊、菲律賓文化舞蹈團、西班牙狂舞派對、阿根廷馬力沸擊樂舞蹈團（MALEVO）、紐西蘭森巴狂熱舞蹈團及德國奇幻高蹺表演者等，他們將會在花車或馬路上各自演出其獨有藝術。

到了年初二，不少港人都會到新界沙田車公廟轉風車，求轉運。

網上資料顯示，車公是南宋末年平賊有功的大元帥；相傳沙田一帶歷史上曾有瘟疫為禍，村民研究典籍後發現車大元帥有平息疫症的異能，因此僱人製作其塑像並興建廟宇，以平息瘟疫。

車公廟內有一個車葉形狀的銅製風車，善信相信順時針轉動風車可帶來好運，而年初二適逢是車公誕，因此每年這一天善信都會前往轉風車，祈求來年風調雨順。

傳統上，年初三被稱作「赤口日」，這天易與人起爭執，因此忌拜年，免傷和氣。這一天港人不拜年，卻找到一個好去處─馬場。

不知從何時開始，年初三成為農曆新年賽馬日，是城中年內最受歡迎的賽馬活動之一，每年吸引大批馬迷及民眾親臨現場觀賽，氣氛熾熱。除了賽事，馬會當天也會舉辦春節活動，讓進場市民同賀新年。

到了年初四，春節假期結束，港人生活基本上恢復正常。