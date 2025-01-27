快訊

寒流發威！氣象署發布低溫特報 11縣市急凍恐跌破6度

樂天女孩遊歐「逃票」被抓！ 慘付20倍罰金：當學費

新竹尖石多名露營客疑似食物中毒 至少6人上吐下瀉

慶春節！香港除夕起連4天都有重點活動 初三不拜年改瘋賽馬

中央社／ 香港27日電
黃大仙祠1月28日除夕晚9時起，開放善信入祠等候，於子時(晚上11時或午夜12時)上「頭炷香」。 香港中通社
黃大仙祠1月28日除夕晚9時起，開放善信入祠等候，於子時(晚上11時或午夜12時)上「頭炷香」。 香港中通社

每年農曆年春節香港除夕到年初三，每天都有大型慶節活動。

首場慶節活動是除夕上頭炷香，地方是黃大仙祠。搶頭炷香是香港民間迎接新春的傳統活動，民眾相信，如果成功上頭炷香，能保佑新一年平安順遂，同時表達虔誠之意。

黃大仙祠管理機構嗇色園一如既往，早前已經公布，今年除夕晚上9時讓善信入祠，等候子夜上頭炷香，並通宵開放至年初一晚上9時。

嗇色園預計，今年上頭炷香有3至4萬人，由於人數眾多，市民會以流水方式上香，不能停留，警方每年也會派遣大批警員在場維持秩序。

踏入年初一，香港有國際花車巡遊匯演。花車巡遊為香港旅遊發展局於1996年起舉辦的賀歲節目，於年初一晚上在尖沙咀文化中心一帶舉行，每年都吸引數十萬市民及外地遊客觀賞。

據公布，參加今年花車巡遊的有中國陝西表演藝術團、甘肅省歌舞劇院、泰國男團LYKN、法國現代芭蕾團體、南韓傳統舞藝團、印尼勇士舞團隊、菲律賓文化舞蹈團、西班牙狂舞派對、阿根廷馬力沸擊樂舞蹈團（MALEVO）、紐西蘭森巴狂熱舞蹈團及德國奇幻高蹺表演者等，他們將會在花車或馬路上各自演出其獨有藝術。

到了年初二，不少港人都會到新界沙田車公廟轉風車，求轉運。

網上資料顯示，車公是南宋末年平賊有功的大元帥；相傳沙田一帶歷史上曾有瘟疫為禍，村民研究典籍後發現車大元帥有平息疫症的異能，因此僱人製作其塑像並興建廟宇，以平息瘟疫。

車公廟內有一個車葉形狀的銅製風車，善信相信順時針轉動風車可帶來好運，而年初二適逢是車公誕，因此每年這一天善信都會前往轉風車，祈求來年風調雨順。

傳統上，年初三被稱作「赤口日」，這天易與人起爭執，因此忌拜年，免傷和氣。這一天港人不拜年，卻找到一個好去處─馬場。

不知從何時開始，年初三成為農曆新年賽馬日，是城中年內最受歡迎的賽馬活動之一，每年吸引大批馬迷及民眾親臨現場觀賽，氣氛熾熱。除了賽事，馬會當天也會舉辦春節活動，讓進場市民同賀新年。

到了年初四，春節假期結束，港人生活基本上恢復正常。

初三禁忌 春節 除夕 香港

延伸閱讀

香港女子欠債被囚近1個月身亡 全身瘀傷 7人被捕

中首個非遺版春節 出行需求熱、消費商機爆發

蛇年將至！想趕走舊年厄運避免霉運上身 這些「除夕禁忌」不可不知

除夕別太早睡、入夜前要洗好澡！2025除夕5習俗10禁忌 2開運法幫你換氣轉運

相關新聞

慶春節！香港除夕起連4天都有重點活動 初三不拜年改瘋賽馬

每年農曆年春節，香港從除夕到年初三，每天都有大型慶節活動。

連狗帶窩、1個都不能少 中國博主與9毛孩同車返家過年

當春運遇上「毛孩子」，一場別開生面的「狗在囧途」正在上演。小紅書寵物博主周先生今年做了一個大膽決定─把家裡9條狗狗全部接...

過年不分開…男開豪華房車返鄉 載著1馬、1狗、1摩托

多名網友近日發視頻，稱在返鄉高速公路上偶遇一名開著豪華房車的男子，其車上還載著一匹馬、一條狗以及一輛摩托車。眾多網友感慨...

胃內塞滿「大石」！女大生吃超過1斤山楂胃痛就醫 靠喝可樂痊癒？

在寒冷的冬季，山楂成為許多人心目中的小零食。然而，過量食用卻可能帶來健康隱患。近日，浙江杭州一名19歲的大二學生倩倩（化名）因食用超過1斤的糖炒山楂，最終導致胃部疼痛，緊急就醫，一查發現胃內被巨大的胃石「塞滿」。

武漢男跟影片學「狗語」訓犬臉慘遭咬穿 醫生：與狗對話有風險

大陸媒體《新聞晨報》報導，武漢一名男子從網上影片處學習了「狗語」，想與自家的寵物犬交流，嘗試時卻遭狗咬穿了臉，被緊急送院。醫生提醒：訓狗是一項專業工作，與狗對話有風險，不要輕易嘗試。

比基尼蛇、媚眼蛇…中國大陸各地蛇年吉祥物 被酸「比醜」

蛇的身形原本就讓不少人生畏，且有諸多忌諱，各地蛇年吉祥物也難倒設計師。近日網友紛曬出照片，吐槽多地的蛇年吉祥物「醜到出乎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。