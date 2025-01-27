數學考倒小學生！身上30元買12元蔬菜找多少錢？答18元竟錯

近日中國大陸網絡上流傳一張小學數學科考試卷，有兩道「思考題」題目顛覆大家的想像。其中一題是「用30元（人民幣，下同）買12元蔬菜，老闆應該找多少錢？」學生回答18元卻被老師指是答錯，引發網友熱議。

第一題「思考題」是：「奶奶（嫲嫲）有30元錢，去菜市場買了12元蔬菜，蔬菜店老闆應該找奶奶多少錢？」學生回答「30-12=18（元）」，卻被老師判定為錯誤。

網絡上一位「數學老師」試圖解答稱，這題需要結合學生學習的人民幣知識。生活中是沒有30元人民幣紙幣的，所以答案有兩種。如果嫲嫲支付的是15元，那麼需要找回3元；如果嫲嫲支付的是20元，那麼應找回8元。

另一道題目是16個小朋友玩跳繩，5個跳過去了，還有幾個沒有跳過去？學生回答11個，老師卻打叉，並寫上「再認真思考一下」。

中國大陸網路上流傳的一張小學數學科考試卷。 圖／擷自網路

而正解應該是孩子們在一起玩大跳繩，這樣有兩個人是負責甩繩的，剩下14個同學跳繩，有5個跳過去了，也就是說還有9個沒跳過去。

有網友看了之後表示「數學和腦筋急轉彎應該分開」、「捨本逐末了，應用題是生活場景與數學的結合，但考點應該側重數學。如果演變成考點是生活場景的理解，那就是在考語文閱讀或者生活經驗了，脫離的以數為首的原則」。

有網友批評流傳的試卷捨本逐末。 圖／擷自網路

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文章授權轉載自《香港01》