胃內塞滿「大石」！女大生吃超過1斤山楂胃痛就醫 靠喝可樂痊癒？

在寒冷的冬季，山楂成為許多人心目中的小零食。然而，過量食用卻可能帶來健康隱患。近日，浙江杭州一名19歲的大二學生倩倩（化名）因食用超過1斤的糖炒山楂，最終導致胃部疼痛，緊急就醫，一查發現胃內被巨大的胃石「塞滿」。

倩倩是糖炒山楂的忠實粉絲，每年山楂上市時，她總會大快朵頤。某晚，她一次性吃下1斤多的糖霜小山楂，隨即感到肚子不適。起初疼痛尚可忍受，但到第二天情況惡化，疼痛加劇，最終不得不前往杭州市第一人民醫院就診。

接診的消化內科副主任楊晶經過簡單詢問後，立即為倩倩安排了腹部CT檢查，結果顯示她的胃中被一個約8.6cm×5.5cm的異物塞滿。經進一步檢查，確診為胃石。

由於結石體積龐大，楊晶決定先將其分割成小塊。考慮到結石數量眾多，直接取出可能會損傷喉嚨，醫生建議倩倩在接下來的幾天多喝可樂。經過四天的可樂治療，她的胃內結石最終完全溶解。

楊晶解釋，可樂中的二氧化碳和其他成分能夠與結石中的鈣等物質發生化學反應，從而達到溶石的效果。不過，對於伴隨潰瘍症狀的患者，喝可樂需謹慎，必須在專業醫生的指導下進行。

倩倩對於山楂引發胃石感到困惑，楊晶指出，胃石並不僅限於山楂，其他富含鞣酸的食物，如香蕉，也在特定情況下可能形成結石。他提醒大家注意飲食，強調不必對食物過於恐慌，只要控制食用量，保持健康的飲食習慣即可。

這一事件提醒人們，在享受美味小零食的同時，應該適量，避免因過量攝取而影響健康。醫生表示，隨著山楂和柿子的上市，類似的病例會增多，但只要有正確的飲食觀念，則不必過於擔心。

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文章授權轉載自《香港01》