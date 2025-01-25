快訊

過年返家遇劫…楊梅休息站電動車自撞起火釀3死 6孩童身分待釐清

年前不平靜…台南今晚1分鐘內連2震 氣象署說明了

車尾稀爛氣囊全爆 百萬網紅千千返鄉遇車禍：有記憶就在醫院

整座錢牆！陸公司「數多少拿多少」豪發獎金 三員工爽抱2千萬回家

香港01／ 撰文／孫聖然
國大陸河南一間公司在年終表彰大會上發出1億元（人民幣，下同，約新台幣4.5億元）的獎金，有員工當場喜提500萬元（約新台幣2260萬元）。圖／AI生成
國大陸河南一間公司在年終表彰大會上發出1億元（人民幣，下同，約新台幣4.5億元）的獎金，有員工當場喜提500萬元（約新台幣2260萬元）。圖／AI生成

中國大陸河南一間公司在年終表彰大會上發出1億元（人民幣，下同，約新台幣4.5億元）的獎金，有員工當場喜提500萬元（約新台幣2260萬元），事件引發網友羨慕，不過亦有人認為公司做法譁眾取寵。

綜合陸媒報導，河南礦山集團周六（1月25日）舉行年終表彰大會，公司創始人崔培軍宣布向員工發放1億元的年終獎，其中三位銷售部門員工被授予了「最強業務經理」的稱號，每人獲得500萬元獎金。

此外，最引人注目的應屬「數錢」環節，員工可以在指定時間內數錢，所數即所得。而整個活動現場，6100萬元（約新台幣2.7億元）現金整齊地排列成「錢牆」，形成了壯觀的景象。

值得一提的是，早在2021年，河南礦山集團就曾因發放2700萬元（約新台幣1.2億元）現金獎金而成為熱點話題。

據了解，河南礦山成立於2002年，位於被譽為「中國起重機之鄉」的長垣市，專注於橋式起重機、門式起重機及電動葫蘆等產品的研發與製造。

公司在過去的一年銷售額按年增長23.78%，淨利潤增長也超過兩成，這主要得益於其產品性價比高以及良好的財務狀況。此外，河南礦山還積極參與社會公益活動，自成立以來，創始人崔培軍已累計捐贈3200萬（約新台幣1.4億元）元用於支持教育事業。

延伸閱讀：

中山公司為員工發1.3億元年終獎 網民：99.5%都是高層拿走

職員年終晚會中12萬大獎 公司藉故解僱拒找全數 法庭判決出爐

文章授權轉載自《香港01》

人民幣

相關新聞

整座錢牆！陸公司「數多少拿多少」豪發獎金 三員工爽抱2千萬回家

中國大陸河南一間公司在年終表彰大會上發出1億元（人民幣，下同，約新台幣4.5億元）的獎金，有員工當場喜提500...

尷尬了…湖南春晚魔術將女孩鋸兩半 等元宵才「合起來」?

湖南台的春晚在1月23日提前和觀眾見面，其中的魔術秀出現女孩「一分為二」的畫面，卻沒有播出女孩復原的畫面。魔術師事後發文...

「只為打唇釘」上海媽的百萬珠寶 被缺錢的女兒60元賤賣

上海市民宋女士近日心急如焚到派出所報案，稱自己家中收藏的約總價百萬的多件珠寶、玉石不見了；經進一步了解，這些寶貝原來是被...

「髒棉被」裡面藏68萬私房錢！兒大掃除誤扔 老爸嚇到從病床彈起

「私房錢」要藏在什麼地方也是一門學問！近日大陸1名老翁因病入院，突然收到警方通知指兒子把他棉被丟了。老翁一聽竟即時嚇得從病床彈起，原來棉被內是他謹慎藏起的多年積蓄，共有15萬人民幣（約68萬新台幣）！誰料到兒子上門幫忙大掃除時，覺得他兩張棉被又舊又髒，二話不說就直接丟了。萬幸的是，鄰居在垃圾桶發現「棉被的秘密」後通知警方，警方亦已查明真相，等老翁出院便可取回整筆遺失的金錢。

小朋友掏零用錢捐90元被嫌「摳」拒收 公益團隊：言語不當已道歉

有家長反映，其兩個孩子近日欲向某公益團隊捐款人民幣20元（約新台幣近90元），卻被工作人員嫌棄金額太小，對方更表示「以後10元（人民幣）不再收」。

廁所裝監視器、員工如廁照貼佈告欄 陸公司辯：避免浪費時間

中國大陸一家科技公司，為了控管員工如廁的時間，竟在廁所隔間內安裝攝影機。該公司管理階層不僅監視員工如廁的情況，甚至還會把畫面截圖印出來，公審員工不當使用廁所，引發外界批評。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。