廁所裝監視器、員工如廁照貼佈告欄 陸公司辯：避免浪費時間

中國大陸一家科技公司，為了控管員工如廁的時間，竟在廁所隔間內安裝攝影機。該公司管理階層不僅監視員工如廁的情況，甚至還會把畫面截圖印出來，公審員工不當使用廁所，引發外界批評。

據ODDITYCENTRAL報導，這起事件是因網友發文，指控深圳的「立訊電聲科技公司」偷拍員工上廁所，才會爆發出來。這名網友分享該公司的佈告欄公告，公告中有好幾張員工在上廁所的照片，下面備註「X月X日某員工違規在洗手間吸菸」。

有網友認為，即使員工在廁所抽菸違反了公司規定，公司也不可以這麼做。這樣不僅是侵犯了員工的肖像權，更不尊重員工的隱私，批評「怎麼連人在上廁所都能拍照？」有網友說，公司為了管理員工，的確有責任要阻止他們在上班時太常待在廁所抽菸或打遊戲，但就算這樣也有其他的處理方式，而不是在廁所內裝監視器。

事件曝光以後，該公司已於1月20日撤下照片。公司管理階層向媒體解釋，之所以會把員工的照片貼上佈告欄，只是希望他們不要佔用廁所抽菸或打遊戲，未來會調整公司的管理方式。