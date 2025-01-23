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小朋友掏零用錢捐90元被嫌「摳」拒收 公益團隊：言語不當已道歉
有家長反映，其兩個孩子近日欲向某公益團隊捐款人民幣20元（約新台幣90元），卻被工作人員嫌棄金額太小，對方更表示「以後10元（人民幣，約新台幣45元）不再收」。
《紅星新聞》報導，山東濟寧市的劉女士稱，當地一間公益團隊在志願者群發佈了給孤寡老人送溫暖募捐活動，文案中提到「請愛心人士伸出援手，一分也是愛」。
劉女士的兩個孩子準備每人捐人民幣10元零用錢，她向一名活動發起者轉帳人民幣20元，並告知是兩個孩子用自己的零用錢獻愛心，對方卻沒有收款，並回覆「摳」（吝嗇），表示以後人民幣10元不再收。
劉女士認為，對方的回覆讓她覺得費解，捐款金額不管多少，都代表愛心人士的心意，數額小的捐款行為不應該被嫌棄。活動文案中提到「一分也是愛」，實際上卻設門檻，人民幣10元捐款都不拒絕收下，是「說一套做一套」。
1月22日，該公益團隊負責人稱，涉事工作人員言語不當，其本意不是嘲諷劉女士「摳」，而是對她表示「你捐10元（人民幣）錢會被別人說摳」。事發後，工作人員已向劉女士道歉。劉女士稱，她接受對方的道歉，但以後不會參加該公益團隊的活動。
網友看法：
「就這一個字，就證明這些捐款不會下到實處了~~」、
「這解釋不是越描越黑嗎？還不如不解釋呢」、
「以後記得，一分錢也不要捐」、
「不是因為錯了才道歉，而是為了利益或者壓力」、
「這種公益團隊就是明擺著了詐騙，才會說出那樣一句話的」、
「吃相太難看」、
「你才給10塊（人民幣），難怪人家說摳，還不夠黑心人塞牙縫的」、
「不值得同情，不應該捐款的。因為捐款到不了關注物件手裡」
延伸閱讀：
33歲精神病女兒捐款100萬掏空家中積蓄 父稱慈善機構一度拒退款
文章授權轉載自《香港01》
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