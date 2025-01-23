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陸女酒後催吐誤吞19公分牙刷！直接掉進胃部 醫：並不罕見

聯合新聞網／ 綜合報導
中國大陸一名女子酒後催吐誤吞牙刷。示意圖／ingimage
中國大陸一名女子酒後催吐誤吞牙刷。示意圖／ingimage

喝酒要適量。中國大陸一名女子日前喝多了想吐，結果催吐時不小心把牙刷吞下肚，幸好順利取出。

根據《新浪新聞》報導，中國大陸一名女子日前喝酒後，覺得不太舒服想吐，但是用手催吐沒成功，便改用牙刷，結果一不小心把長達19公分的牙刷吞下去了。

送醫檢查發現，牙刷已經掉入胃內，醫生表示取出的操作難度比較大，幸好最後還是成功把牙刷取出。

這起案例引發網友熱議，「啊？咋（怎）從嘴巴進去的啊」、「已經有嘔吐的感覺了」、「19公分怎麼能掉進去？突然想到雜技昂著頭吞劍的畫面」。

不過有醫生留言指出，其實催吐誤吞牙刷的案例並不罕見，並趁機教育大眾，身體在感覺吃進毒物後都會啟動嘔吐保命機制，但其實對於酒精這類吸收快的液體毒物，嘔吐的效用非常低，並不提倡酒後催吐的行為。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

中毒 酒精

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