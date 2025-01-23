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四川一動物園出售老虎尿 200元一瓶號稱可治類風濕跌打損傷

香港01／ 撰文／林芷瑩
老虎示意圖。Image by Angela from Pixabay
老虎示意圖。Image by Angela from Pixabay

四川有動物園出售老虎尿，每支要價50元（人民幣，約新台幣224元），號稱對類風濕、外風濕關節炎疼痛等症狀有療效。

《澎湃新聞》報導，涉事的是四川雅安碧峰峽野生動物園。園方對外出售的虎尿，瓶身上的文字資料介紹了「虎尿」的功用和使用方式，其功用為「對類風濕、外風濕關節炎疼痛、跌打損傷、肌肉酸痛等症有較好療效」。外用方式為「兌白酒、用姜片蘸虎尿擦患處」，並提醒「內服，若有過敏症狀、暫停使用」。

動物園工作人員介紹，虎尿一瓶50元50元（人民幣，約新台幣224元），重半斤，「這個（是用來）擦風濕的，反正還是有很多人買的」，但銷量一般，他本人沒有用過。至於虎尿的來源，「（老虎）自己窩（尿）的，用盆子接，然後裝到瓶裏出售」。

據微信公眾號「碧峰峽景區」介紹，雅安碧峰峽景區包括風景區、野生動物園、大熊貓基地，是國家5A級旅遊景區。該公眾號企業認證主體為雅安祥源碧峰峽旅遊有限公司。

對於景區出售虎尿是否有資質一事，雅安祥源碧峰峽旅遊有限公司相關人員回應稱，「肯定有（資質）的，營業執照上有經營許可就可以」。

據介紹，景區曾在一篇名為《明星家族在碧峰峽玩轉２天１夜，爆笑上演》的文章中，將東北虎「虎尿」介紹為「碧峰峽獨有」，並作為獎品贈予戶外真人秀遊戲獲勝明星。

雅安祥源碧峰峽旅遊有限公司的許可項目中包含餐飲服務、食品銷售、國家重點保護陸生野生動物人工繁育；國家重點保護水生野生動物及其製品經營利用等。此外，許可項目中介紹，除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動。

中醫介紹，老虎尿並非中藥，沒有治療作用，虎骨確實可以治療風濕，但屬於禁用物質。對於相關產品瓶身上有列明老虎尿對某些症狀有較好療效，他認為相關說法無合理性。中醫提醒，所有藥物需要通過政府監管部門審批後才能給病人使用，景區不可販賣此類產品。

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文章授權轉載自《香港01》

中醫 動物園 老虎 關節炎

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