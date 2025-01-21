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搶換新鈔！銀行「仙氣女行員」瘋傳 神舉動震撼網友：戀愛了
香港3間發鈔銀行滙豐、中銀及渣打銀行即日起至1月28日提供新鈔及迎新鈔兌換服務，其中滙豐銀行旺角彌敦道分行1名女職員，因美貌及親切舉動成為網友焦點，大讚「有仙氣！」、「很漂亮的女生」、「戀愛了」、「想瘋狂排隊存錢領錢」、「這間分行一定大排長龍」。
農曆新年將至，香港即日起至1月28日可到滙豐、中銀及渣打3間發鈔銀行，兌換新鈔及迎新鈔，不少市民到銀行排隊，其中傳媒在滙豐銀行旺角彌敦道分行拍攝的新聞影片及照片，1名女職員掀起網友熱議。
滙豐旺角分行女職員成焦點
從畫面見到，該女職員穿著整齊制服，相當年輕，長髮及肩，正在協助市民排隊兌換新鈔及迎新鈔，相當親切，笑容甜美。
網友讚有仙氣：這間分行一定大排長龍
網友看過畫面議論紛紛，大讚有驚喜，「有仙氣！」、「很漂亮的女生」、「挺可愛」、「樣子清秀及笑容甜美」、「想瘋狂排隊存錢領錢」、「這間分行一定大排長龍」、「我明天一早就去銀行排隊見她」。
不過也有網友認為「各花入各眼」、「每一行業都有美女，又不用這麼誇張」、「銀行不斷cut櫃位，有哪一間銀行不排隊？」。
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換新鈔封利是｜滙豐中銀渣打據報1月14日起 提供新鈔予市民兌換
文章授權轉載自《香港01》
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