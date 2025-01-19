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蛋糕吃到異物「斷兩半」！她怒拍照準備投訴 男友一看秒尷尬：是求婚戒指

香港01／ 撰文／夏洛特
大陸有女生被男友驚喜求婚，但因為不知男友早已將金戒指悄悄藏在蛋糕中，她大快朵頤時竟誤將戒指咬斷，甚至還以為蛋糕中有異物，吐出後便準備向店家投訴。情境示意圖。圖／Ingimage
大陸有女生被男友驚喜求婚，但因為不知男友早已將金戒指悄悄藏在蛋糕中，她大快朵頤時竟誤將戒指咬斷，甚至還以為蛋糕中有異物，吐出後便準備向店家投訴。情境示意圖。圖／Ingimage

不少人為令求婚儀式更浪漫，會費心準備小驚喜。近日大陸有女生被男友驚喜求婚，但因為不知男友早已將金戒指悄悄藏在蛋糕中，她大快朵頤時竟誤將戒指咬斷，甚至還以為蛋糕中有異物，吐出後便準備向店家投訴。而男友接過斷成兩半的戒指，頓時尷尬失措，只好慌忙解釋「這好像是我要給你求婚的戒指」。雖然求婚過程出了「意外」，但最終他們還是完成整個儀式。

該名大陸女網友「少7一點8！」在小紅書分享日前令人爆笑的被求婚經歷，並以「命令所有男人不准把求婚戒指藏食物裏」為題發帖，笑言「否則就會得到1枚咬斷的戒指」。

戒指被咬斷

她透露，當日一回家就取出剛買的芋泥肉鬆蛋糕品嚐，結果竟從中咬到異物。她馬上吐出來並拍下照片，打算向出售蛋糕的店家作出投訴。一旁的男友發現後接過異物拿去清洗，隨後尷尬地表示「寶貝，這好像是我要給你求婚的戒指」。從影片及照片可見，樓主男友所藏的金戒指已被咬扁，甚至斷成2段。

大陸有女生吃蛋糕時咬到「異物」，吐出後準備向店家投訴，卻不知其實是男友藏的求婚戒指。（小紅書影片截圖）
大陸有女生吃蛋糕時咬到「異物」，吐出後準備向店家投訴，卻不知其實是男友藏的求婚戒指。（小紅書影片截圖）

烏龍求婚超爆笑

樓主笑指當時還以為男友在說笑，再三確認後兩人都笑了來。而好笑的是，她當時咬得太用力，把戒指咬扁且斷開兩截，男友一時有些手足無措，緊張詢問「現在怎麼辦？還跪不跪？」，甚至也不知戒指斷了可以怎麼戴。樓主又無奈又好笑，示意男友下跪繼續進行求婚儀式，最後總算完成了這場烏龍求婚。

網友憂食物藏戒指增誤吞風險

她將這段經歷分享到網上，提醒其他打算求婚的男網友不要將戒指藏在食物中，以免發生同類事情。有網友回應表示同意，並指一不小心可能誤吞異物造成危險，「我也不理解為什麼驚喜要放到食物裏面，這樣很容易吃到肚子裏」、「我只覺得很危險，不懂哪裡浪漫了」；另有網友就覺得樓主能把金戒指咬斷也算是「天賦異稟」，並笑言「鐵齒銅牙」、「既然這樣了，不如戴牙上」、「牙口真好」。

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文章授權轉載自《香港01》

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