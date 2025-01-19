往首爾商務艙有飛機老鼠？男子鬼祟拿袋 港女2原因不敢通知空姐

見疑即報？但未必每個人有勇氣，尤其是身處外地更不敢輕舉妄動！有港女在網上發文，指日前乘搭飛機商務艙由香港前往首爾，當時機上燈光昏暗，她見到1名戴鴨嘴帽和眼鏡男子不斷東張西望，繼而多次站起身來，之後打開較前面上方行李櫃取出公事包，疑似發出聲響知道被發現，最終放回公事包，再扮作若無其事地取回自己的背囊。

對於疑有「飛機老鼠出沒」，港女表示不敢通知空姐，因一來賊人偷不到任何財物，二來對方疑似知道原PO和其朋友目擊過程，擔心對方會傷害她們。許多網友建議原PO「報畀航空公司知做返個紀錄，你有機會幫到好多人，唔使被人偷嘢，好人一生平安」、「真係估唔到，大家要小心 」、「所有錢同證件都要跟身」。

四眼男子東張西望 知被發現將公事包放回原位

原PO在Threads發文表示，自己和朋友在香港乘坐飛機前往首爾的仁川國際機場，當時坐在商務艙機艙，原PO上載2條影片，第1條影片顯示1名眼鏡男不時四處張望，繼而手持薄被站起，但沒有下手。

在第2條影片中，四眼男再次起身東張西望，相信以為沒人留意自己，於是行前一步打開較前面上方的行李櫃取出公事包，然後打開後一格行李櫃，原PO懷疑四眼男「似乎想搬位方便落手」，但動作太大發出聲響，驚醒附近其他乘客留意情況，四眼男先將公事包放在地下，然後坐下，繼而將公事包放回原位，之後在後格取自己的背囊。

原PO擔心遭人尋仇 沒有通知空姐

原PO形容自己「全程都係扮瞓偷拍」，與同行女性友人商討事件時，懷疑對方懂得聽廣東話，加上擔心身在外地遭人尋仇，所以不敢通知空姐，又指四眼男下機後「專登行好慢等埋我哋」，慶幸最後平安冇事。原PO提醒「大家坐飛機貴重物品真係要跟身，坐咩機位等級都唔好掉以輕心」。

大量網友留言指原PO「應該當時同空姐舉報」，同時引述個人經歷，空姐空少獲悉有飛機老鼠後加緊巡邏，抵達目的地後，機長透過廣播通知全機乘客和報警，當場拘捕4名賊人，亦有人指「可以補返報畀航空公司，你提供到航班資料，好易搵到佢」。

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文章授權轉載自《香港01》