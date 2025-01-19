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主管擅將「特休」當年會獎項遭公司1理由開除！一怒提告獲賠102萬
廣東廣州某公司前員工呂某某，因在未經公司批准的情況下，將「年假」作為年會抽獎獎品，被公司以「以權謀私」為由解僱。經仲裁及法院審理，最終判決公司須支付呂某某賠償金共計22萬餘元人民幣、約新台幣102萬元。
據《大參考》報導指出，呂某某於2021年入職該公司，擔任藥師負責人，主要負責藥師銷售團隊的管理工作。2023年初，為了提升員工士氣，呂某某在年會中安排以年假作為抽獎獎品，其中部分員工抽中了3至7天的額外年假。然而，該行為未經公司審批，事後公司以「以權謀私」為由將其開除。
對於公司的解僱決定，呂某某於2023年9月提起勞動仲裁，要求公司支付賠償金328,349.28元人民幣（約新台幣147萬元）。12月，仲裁委員會裁定公司須一次性支付呂某某228,492元人民幣（約新台幣102萬元）的賠償金。但公司對此裁決表示不滿，隨後提起訴訟。
法院經審理認為，公司未能充分舉證證明呂某某存在「以權謀私」等違紀行為，屬於違法解除勞動合同。因此，法院最終判決駁回公司全部訴訟請求，維持仲裁結果，要求公司支付賠償金228,492元人民幣（約新台幣102萬元）。
此案件引發廣泛關注，許多人對於公司與員工之間的勞動權益平衡展開熱議。網友紛紛留言「未經公司審核…年會也不是小事真是未經審批嗎？還以權謀私謀誰的私？」、「地主老闆們越來越扯」、「這種激勵銷售都有的，公司基本上都不管。就怕老闆找你事」、「也就3-7天的年假，能頂個啥？對於市場銷售團隊，這點自主權限還沒？還要經公司批准？這樣的公司能做大嗎」。
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