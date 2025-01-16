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深圳男穿短袖遊東北 24天未生病 -30°C戶外停留8小時直言｢不冷｣

香港01／ 撰文／孫聖然
深圳一名男子日前到哈爾濱、漠河等地旅遊，因在零下30°C的冰天雪地中，只穿一件短袖T恤並直言「不冷」，而引發熱議，更有網友將他稱為「深圳短袖哥」。圖為哈爾濱。新華社
深圳一名男子日前到哈爾濱、漠河等地旅遊，因在零下30°C的冰天雪地中，只穿一件短袖T恤並直言「不冷」，而引發熱議，更有網友將他稱為「深圳短袖哥」。圖為哈爾濱。新華社

深圳一名男子日前到哈爾濱、漠河等地旅遊，因在零下30°C的冰天雪地中，只穿一件短袖T恤並直言「不冷」，而引發熱議，更有網友將他稱為「深圳短袖哥」。

綜合大陸媒報導，一位名為彭曉明的深圳男子近日在網絡上走紅，令人驚訝的是，在零下30°C的極寒天氣中，他竟然穿著短袖遊歷了東北三省，更持續了24天，這一舉動刷新了人們對耐寒極限的認知。

周日（1月12日），彭曉明在哈爾濱的戶外挑戰中，更是穿著短袖待了超過8小時。儘管冷到眉毛都掛霜，他依然笑容滿面絲毫不見寒冷侵襲的痕跡。他坦言，自己不僅沒有生病，也沒有出現任何凍傷的情況。

對於耐寒，他表示自己並沒有特殊體質或秘訣，只是憑藉對旅遊的熱愛和對極端環境的挑戰精神，完成了這次不可思議的冰雪之旅。「雖然最近在深圳穿短袖會有些冷，但在哈爾濱的冰天雪地裏，反倒感覺還行。」相比之下，他甚至覺得深圳的冬天會冷到他發抖。他還說，「我的身體我了解，希望大家不要跟我學。」

對於彭曉明的這一行為，雖然有不少網民表示敬佩和讚賞，但有專家提醒，每個人的體質和耐寒能力都不同，不要輕易模仿這種極端行為。尤其是在極端天氣條件下，更要注重保暖和安全，避免因為盲目跟風而造成不必要的傷害。

網民如何看：

「有一種冷叫別人覺得你冷。」

「他是不是喝了老參湯了。」

「抗凍需要鍛煉，有的人也確實抗凍。」

「玩歸玩，鬧歸鬧，別拿生命開玩笑！」

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

保暖 哈爾濱 大雪 深圳

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