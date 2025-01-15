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湯唯父親墨寶《心有山海》新主人 費翔：將掛家中永久保存

香港01／ 撰文：陳進安
費翔跟湯唯說將把作品掛在家中永久保存。（微博）
費翔跟湯唯說將把作品掛在家中永久保存。（微博）

1月12日，著名美籍台灣男歌手費翔在微博上分享了一則令人興奮的消息，他在「2024微博之夜」活動中抽到了影星湯唯的父親湯余銘的書法作品《心有山海》。他表示，這幅作品將永久掛在家中，成為珍貴的收藏。隨著消息的發布，相關話題迅速登上微博熱搜，許多網友認為這份禮物找到了最合適的擁有者。

在2024微博之夜活動中，設有互送禮物的環節，費翔正是在這一環節中抽中了湯唯的禮物—由她的父親創作的墨寶《心有山海》。13日，陸媒《紅星新聞》聯繫上湯余銘，對於費翔對自己作品的喜愛，他表示感到非常高興，並認為這幅書法作品與費翔的氣質十分契合，展現了文化藝術的美好結緣。

據報導，湯余銘，筆名北雁山人，早在20世紀70至80年代就已是一位頗具實力的畫家，創作了《保衛祖國》、《向大海要糧》、《東海女民兵》、《領航》、《鯉魚跳龍門》、《吉慶有余》、《鮮花獻英雄》等多幅影響深遠的作品，並多次參加全國美展，多件作品被浙江人民美術出版社、西泠印社等單位印刷出版。

談及《心有山海》的創作過程，湯余銘表示，當女兒告訴他需要準備一份禮物時，他立刻想到用書法來傳遞傳統文化，並希望能激勵年輕人。他提到，這四個字的靈感來自於他對「家文化」的思考，寫好後由湯唯選定。

湯余銘解釋，《心有山海》表達了心胸寬廣的重要性，並透露這幅作品的下一句是「靜而不爭」，他希望這能成為對女兒湯唯的祝福，願她身體健康、快樂幸福。

儘管已過八旬，湯余銘仍然在創作中不斷探索。他表示，未來會將「家文化」融入書法創作，並進一步發展「東方微笑」系列繪畫，力求展示中國石窟文化的藝術魅力。

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文章授權轉載自《香港01》

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