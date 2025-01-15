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居中國大陸英國博主返倫敦後吐槽不適應：想回中國 那有一塵不染的街道

香港01／ 撰文：孫聖然
一位旅居中國大陸13年的英國博主，近日帶着妻兒回到倫敦探親，但一到埗他就表示十分震驚和失望，並稱想快點回到中國。（影片截圖）
一位旅居中國大陸13年的英國博主，近日帶着妻兒回到倫敦探親，但一到埗他就表示十分震驚和失望，並稱想快點回到中國。（影片截圖）

一位旅居中國大陸13年的英國博主，近日帶着妻兒回到倫敦探親，但一到埗赴（同義埠）他就表示十分震驚和失望，並稱想快點回到中國。

這位名為Jason的英國博主，已在中國大陸居住了13年。上周六（1月11日），他帶着妻子和兒子回到倫敦探親，並拍攝影片記錄下這次行程。不過，撲面而來的不適應和不習慣，讓他直呼自己的祖國「太落後了」。

在Jason看來，倫敦的落後包括地鐵買票需用現金、地鐵站非常破舊、地鐵月台沒有安全門、地鐵上的座椅非常污糟、地鐵開始運行後電話連「1G」的訊號都沒有、地鐵出入口沒有電梯等。而他詢問兒子「你想回中國嗎？」亦得到肯定的回答。

除此之外，Jason還吐槽了倫敦的高物價以及衛生問題，包括道路兩旁無人清掃的垃圾和地面上密密麻麻的口香糖。

他表示，「自己是英國人，自己深愛自己的祖國，但是祖國的現狀讓他內心非常失望。」因為已經習慣了中國令人驚嘆的基礎建設施和一塵不染的街道。

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文章授權轉載自《香港01》

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