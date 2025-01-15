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直接割斷繩下墜...大陸重慶遊樂園笨豬跳新玩法爆紅 7至70歲都玩得？

香港01／ 撰文：林芷瑩
遊客看着繩索慢慢被割斷，然後突然下墜。（影片截圖）
遊客看着繩索慢慢被割斷，然後突然下墜。（影片截圖）

近期，一項名為割繩蹦極（笨豬跳 bungee jump）的遊樂頂目突然爆紅，不少網友體驗後都在社交平台上表示「很刺激，玩的就是心跳」。

不過，有人質疑割繩蹦極的安全性。在國內首創割繩蹦極的王延明介紹，工作人員割斷的是副繩，並非綁在身上的主繩，其設備已經通過安全認證，最多可承重三噸，參加者需要先檢測體重和各種病史，若符合標準，7至70歲的人都能玩。

《讀特新聞》報導，「割繩蹦極」項目位於中國大陸重慶聖明遊樂園，於2024年7月在全國範圍內首次推出。

重慶聖明遊樂園自2019年起推出笨豬跳項目。2023年2月11日，樂園曾發生有遊客倒掛滯留在高空的情況。王延明解釋，當時並非發生事故，而是笨豬跳結束後，兩名遊客不願配合工作人員扣住扣環而導致無法正常上升，最後要由教練從高空降下幫他們扣上。

與一般的笨豬跳不同，參加「割繩蹦極」的遊客會事先綁好安全繩，並在50米的高度被懸空吊起，教練則會用刀慢慢割斷上方的繩索，「當你看到繩子一根根被慢慢割斷，即將下墜的緊迫感可以帶來比普通蹦極更強烈的刺激感」。

至於大眾關心的安全問題，王延明表示，工作人員割斷的僅僅是副繩，並非綁在身上的主繩，其設備已經通過安全認證，最多可承重三噸，「我們在上去之前也會檢測體重和各種病史，符合標準的從7到70歲都能玩」。

有近20年極限運動經驗的王延明稱，研發此項目是希望給熱愛挑戰的朋友帶來不同的體驗，自項目開通以來，已經有不少全國各地的遊客來體驗。

對於笨豬跳是否適合所有人遊玩，新疆醫科大學第二附屬醫院急診科主任馬磊表示，人體在牽引繩的幫助下，下墜、回彈，瞬間作用於人體肌肉的力會導致肌肉拉伸和收縮，若沒有一定的訓練準備或身體素質較差，可能導致肌肉拉傷。若平日比較缺乏鍛煉，身體協調能力較差的人，貿然進行體育鍛煉可能會造成身體損傷。

延伸閱讀：

廣州融創笨豬跳故障遊客懸掛半空10分鐘 樂園回應：鋼絲局部斷裂

情侶玩笨豬跳倒掛半空拒回跳台？ 遊樂場：女方太緊張非故意放閃

文章授權轉載自《香港01》

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