寧夏多地出現「蛇形雲」！罕見奇觀引關注 網驚：應景迎接蛇年嗎？
寧夏銀川、石嘴山等地周五（1月10日）晚，驚現不明發光物，其後出現「蛇形」雲，這種形態奇特的雲十分罕見。不少當地民眾都記錄下這一現象。
據《第一現場》報導，針對這一現象，銀川市氣象局回應稱，「蛇形雲並非氣象方面現象，有人放煙花也會出現類似情況。」
另據《航空知識》此前報導，這種天象往往是由於火箭或導彈發射時造成的一種人造天象——火箭雲。從氣象方面描述，這種雲可被稱為夜光雲。自然條件下，夜光雲往往由直徑達100納米的微小水冰晶體組成。
網友熱議：「跟地震有關係嗎？」、「蛇年到了啊，很應景」、「這是在迎接蛇年嗎！」、「估計是寧夏內蒙古那邊發射火箭了」、「這不是路基中段反導攔截發射後形成的火箭雲嗎」。
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文章授權轉載自《香港01》
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