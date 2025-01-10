影／出租兩年沒查房 上海房東一看傻眼：套房變雞舍

上海一名房東把公寓租給房客兩年，過去兩年他都沒有到現場，想不到日前去查看，精心裝修的房子竟被房客改造成「養雞場」，不僅現場氣味刺鼻，整間房子也被損毀得不堪入目。

據ODDITYCENTRAL報導，這名不具名的屋主儲蓄多年，好不容易存到一筆錢買了一間房，裝修以後想要靠出租來增加收入，沒想到卻遇上這種荒唐事件。有鄰居向屋主反映，出租的房子一直傳出奇怪的聲音和惡臭，於是房東在上個月決定親自到現場查看。房東打開家門一看簡直差點昏倒，屋內儼然成了「養雞場」，不只有好幾隻雞四處亂飛，地板與牆壁也滿目瘡痍。

一樣住在同一棟大樓的吳姓女子透露，房子散發出的惡臭實在讓人無法忍受，她跟其他鄰居向物業公司投訴了好幾次，但房客就只是把窗戶關起來，完全不顧自己是否造成了鄰居的困擾。

房東受訪時表示，就算清算過去兩年的房租，房客繳的金額也遠不足以支付重新修繕裝潢的費用。現在的公寓又臭又破，讓他非常心痛。他告訴媒體：「這是我第一次把房子出租，沒想到就被弄成這副樣子，真的太難過了。」

雖然房東一發現房子出問題以後就馬上報警，但問題目前還沒有解決。

根據中國大陸法律，房東可以起訴房客，要求對方賠償造成的損失。不過，就算房東真的勝訴，也不能保證房客就能支付賠償金。