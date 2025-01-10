呼吸不暢狂咳嗽！7歲男童噴出12公分黑色活蟲 醫生分析原因

雲南一名7歲男童頻繁出現呼吸不暢等徵狀，赴醫院治療后竟咳出一條長約12公分的活體螞蟥。

近一個月以來，男童頻繁出現呼吸不暢且伴咳嗽、痰中帶血等徵狀，所以緊急赴醫院檢查，醫護人員為其開展霧化吸入等治療。

令人震驚的一幕隨即發生，男童在霧化治療后突然出現劇烈咳嗽，一團黑色物體隨咳嗽噴射而出。經仔細辨認發現，該物是一條長約12公分的活體螞蟥。

醫護人員其後對男童展開檢查，確認其體內沒有其他螞蟥蹤跡。但因螞蟥長時間寄生於男童氣道內部，導致其肺部出現嚴重感染及肺不張。為改善男童肺部感染情況，團隊為其進行了肺泡灌洗，及時清除肺內痰栓，恢復氣道通暢。

醫生分析，男童家住農村，平日常到河邊遊玩，推測其氣管內發現的活體螞蟥，很可能是在玩耍時不經意間將藺幼蟲或蟲卵吸入氣道。

而氣道內充足的氧氣、豐富的血液及濕潤的環境，為螞蟥提供了一個理想的生存空間，以至於螞蟥逐漸長大。所幸及時就醫，不然極有可能日後引發窒息，甚至對其生命構成嚴重威脅。

醫生提醒，外出遊玩或到野外時，盡量不要直接飲用未經處理、未過濾的山泉或溪水，以免喝到寄生蟲。一旦有不適徵狀，應該及時就醫。

延伸閱讀：

大陸奸商福壽螺冒充田螺賣 含6000條寄生蟲 可鑽入腦致癱瘓死亡

他誤信偏方喝「生豬血」幾年！街上暈倒原來「寄生蟲長滿腦」

文章授權轉載自《香港01》