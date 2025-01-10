快訊

科技總座逃稅逾1600萬還裝窮…士林分署硬了聲請管收 恐看守所過年

聽新聞
0:00 / 0:00

呼吸不暢狂咳嗽！7歲男童噴出12公分黑色活蟲 醫生分析原因

香港01／ 撰文：孫聖然
雲南一名7歲男童頻繁出現呼吸不暢等徵狀，赴醫院治療后竟咳出一條長約12釐米的活體螞蟥。 情境示意圖／Ingimage
雲南一名7歲男童頻繁出現呼吸不暢等徵狀，赴醫院治療后竟咳出一條長約12釐米的活體螞蟥。 情境示意圖／Ingimage

雲南一名7歲男童頻繁出現呼吸不暢等徵狀，赴醫院治療后竟咳出一條長約12公分的活體螞蟥。

近一個月以來，男童頻繁出現呼吸不暢且伴咳嗽、痰中帶血等徵狀，所以緊急赴醫院檢查，醫護人員為其開展霧化吸入等治療。

令人震驚的一幕隨即發生，男童在霧化治療后突然出現劇烈咳嗽，一團黑色物體隨咳嗽噴射而出。經仔細辨認發現，該物是一條長約12公分的活體螞蟥。

醫護人員其後對男童展開檢查，確認其體內沒有其他螞蟥蹤跡。但因螞蟥長時間寄生於男童氣道內部，導致其肺部出現嚴重感染及肺不張。為改善男童肺部感染情況，團隊為其進行了肺泡灌洗，及時清除肺內痰栓，恢復氣道通暢。

醫生分析，男童家住農村，平日常到河邊遊玩，推測其氣管內發現的活體螞蟥，很可能是在玩耍時不經意間將藺幼蟲或蟲卵吸入氣道。

而氣道內充足的氧氣、豐富的血液及濕潤的環境，為螞蟥提供了一個理想的生存空間，以至於螞蟥逐漸長大。所幸及時就醫，不然極有可能日後引發窒息，甚至對其生命構成嚴重威脅。

醫生提醒，外出遊玩或到野外時，盡量不要直接飲用未經處理、未過濾的山泉或溪水，以免喝到寄生蟲。一旦有不適徵狀，應該及時就醫。

延伸閱讀：

大陸奸商福壽螺冒充田螺賣 含6000條寄生蟲 可鑽入腦致癱瘓死亡

他誤信偏方喝「生豬血」幾年！街上暈倒原來「寄生蟲長滿腦」

文章授權轉載自《香港01》

咳嗽 寄生蟲 蟲卵 醫護人員

相關新聞

呼吸不暢狂咳嗽！7歲男童噴出12公分黑色活蟲 醫生分析原因

雲南一名7歲男童頻繁出現呼吸不暢等徵狀，赴醫院治療后竟咳出一條長約12公分的活體螞蟥。 近一個月以來，男童頻繁出現呼吸不暢且伴咳嗽、痰中帶血等徵狀，所以緊急赴醫院檢查，醫護人員為其開展霧化吸入等治療。

港鐵情侶月台親熱相片瘋傳 超霸氣姿勢震驚網友：很高難度

港鐵是公眾場所，情到濃時也要注意分寸。本港網路瘋傳1段照片，看到港鐵黃大仙站月臺牆椅處有1對男女親熱，旁若無人，當中男方超霸氣姿熱引來網友熱議，笑言「壁咚也不要壁到這麼尷尬好不好」、「不再令人有幻想的壁咚」、「放開那個女孩」。

北京「神顏少女」藝考 被評委要求卸妝5次 結果令人訝異

北京近日舉行播音統考，名叫胡馨怡的考生拿下第一名。她透露評委要求她五次擦妝，只為驗證是否素顏、臉蛋是否是純天然。訊息登上...

千年前宋代12生肖壁畫沒有蛇！被一動物取代 排序也不同

隨著2025年蛇年的到來，不少人都關注今年自己的生肖運勢，最近卻有一條「古代壁畫十二生肖圖」引起關注，當中十二生肖並沒有今年本命生肖蛇，卻以另一種意想不到的動物取代，引起網友留言關注「屬蛇的天塌了」。

行李箱裝女友回宿舍 CBA球員「熬夜作業」 她發圖害到他

中國職籃CBA廣州龍獅隊20歲小將張興亮，近日將女友塞進行李箱，偷偷帶進球隊宿舍。兩人一起通宵過夜，藉口是因為要熬夜「準...

狂吃3公斤櫻桃！她發燒送院惹藥物過敏 臉眼激腫似佩佩蛙

大陸櫻桃價格近日大跌，不少人能以過往想不到的「優惠價」品嚐到新鮮櫻桃，而廣東1名女子則一口氣進食大約3公斤櫻桃，其後出現發高燒症狀，需前往醫院求診，詎料女子因接受輸液治療導致藥物過敏，臉部和雙眼激腫，需接受進一步治療。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。