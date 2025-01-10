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港鐵情侶月台親熱相片瘋傳 超霸氣姿勢震驚網友：很高難度

香港01／ 撰文：布萊恩
港鐵是公眾場所，情到濃時也要注意分寸。 示意圖／路透社
港鐵是公眾場所，情到濃時也要注意分寸。 示意圖／路透社

港鐵是公眾場所，情到濃時也要注意分寸。本港網路瘋傳1段照片，看到港鐵黃大仙站月臺牆椅處有1對男女親熱，旁若無人，當中男方超霸氣姿熱引來網友熱議，笑言「壁咚也不要壁到這麼尷尬好不好」、「不再令人有幻想的壁咚」、「放開那個女孩」。

也有網友批評該對男女行為不雅，有傷風化，「可能我保守，不過我覺得在地鐵站這樣真不ok」。

男女港鐵親熱展超霸氣姿勢

親熱需注意場合！有網友於1月2日（星期四）在社交平臺Threads上傳1張相片，留言問：「這是什麼動作？」

從相片看到，地點為港鐵黃大仙站月臺，穿上黑衣的男生與穿上灰衣的女生，正在牆椅處親熱，其中女生坐在牆椅，雙手舉起，男方則以半蹲姿勢向女方方向前傾，並用右手抓緊女方雙手，展現出高難度「霸總式壁咚」。

網友笑：不再令人有幻想的壁咚

超霸氣動作引起網友熱議，「理想：霸總壁咚抓手吻，現實：在做什麼」、「壁咚也不要壁到這麼尷尬好不好」、「不再令人有幻想的壁咚」、「放開那個女孩」、「我想說我昨天（1月1日）看見他們，我一出地鐵就看見他們倆在這裡」。

也有別人笑言，「此乃黃大仙站，應該是雙雙求神問褔」、「雙人立體聖誕樹式，瑜珈動作」、「很高難度」、「地鐵站地開揚，真血氣方剛」。但亦有網友批評該對男女行為不雅，有傷風化，「可能我保守，不過我覺得在地鐵站這樣真不ok 」 。

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文章授權轉載自《香港01》

地鐵 女生 港鐵

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