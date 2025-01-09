千年前宋代12生肖壁畫沒有蛇！被一動物取代 排序也不同

隨著2025年蛇年的到來，不少人都關注今年自己的生肖運勢，最近卻有一條「古代壁畫十二生肖圖」引起關注，當中十二生肖並沒有今年本命生肖蛇，卻以另一種意想不到的動物取代，引起網友留言關注「屬蛇的天塌了」。

湖南省長沙市嶽麓書院近日展出的湖南新化維山古墓壁畫，有一幅壁畫「十二生肖圖」引起關注，壁畫中的「十二生肖」身著古代文官服飾，手持笏板，排列順序為猴、豬、雞、虎、馬、羊、狗、貓、牛、龍、鼠、兔，與現代十二生肖排法截然不同，加上其中十二生肖中沒有今年本命生肖蛇，卻給貓取代位置。據瞭解，這幅壁畫出自新化維山古墓，推斷該古墓屬於千年以前的宋代，很可能屬於南宋時期，但該墓的主人至今還是一個謎。

壁畫中的「十二生肖」身著古代文官服飾，手持笏板，排列順序為猴、豬、雞、虎、馬、羊、狗、貓、牛、龍、鼠、兔。圖／小紅書截圖

而湖南大學嶽麓書院副教授、歷史系主任謝一峰表示，在中國歷史上並不存在「十二生肖短暫地出現過貓」。該壁畫位於華夏文明邊緣地帶，「以貓代蛇」只是地方性的特例，並非廣泛流傳的習俗，而畫中的「貓蛇之爭」或許正是這一地方特色的體現。而十二生肖實際是用來對應十二地支，動物種類並非最重要，十二生肖還出現過「蟲」、「鹿」等動物，也有「水」、「火」、「玉石」等非動物，「以貓代蛇」這種做法在唐宋時期的十二生肖隨葬物中並不常見，高等級墓葬中仍然使用蛇作為代表。

不少大陸網友對十二生肖沒有蛇感到驚訝，「屬蛇崩潰了」、「我什麼時候屬貓了」、「我到底是蛇還是貓」、「其實古人為這十二個地支賦予了很多內涵，比如說『子』它在五行中對應『水』、在動物中對應『老鼠』，在方位中對應『北方』。所以十二生肖代表十二地支對應十二種動物，後面逐漸演變為十二年迴圈的動物守護神。而地支『巳』對應的動物是『蛇』，但是秦代竹簡裡卻記載當時『巳』對應的是蟲，而湖南古墓的生肖裡有貓無蛇，就說明當地人的觀念中，『巳』對應的動物是『貓』」、「雖然我不屬蛇，但是我很喜歡蛇這個生肖，首飾也喜歡買蛇，感覺神秘莫測，我屬兔，喜歡蛇的形狀」、「可是如果是屬貓的話很羨慕啊」。

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文章授權轉載自《香港01》