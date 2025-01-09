快訊

川普為何想拿下格陵蘭？美媒曝關鍵原因：向大陸發出強烈訊號

台中轎車撞破大坑情人橋護欄 跌落6尺翻覆2傷1命危

戰爭裡的夾心餅：黎巴嫩基督徒能否主宰未來？

狂吃3公斤櫻桃！她發燒送院惹藥物過敏 臉眼激腫似佩佩蛙

香港01／ 撰文／田中貴
櫻桃示意圖。圖／ingimage
櫻桃示意圖。圖／ingimage

大陸櫻桃價格近日大跌，不少人能以過往想不到的「優惠價」品嚐到新鮮櫻桃，而廣東1名女子則一口氣進食大約3公斤櫻桃，其後出現發高燒症狀，需前往醫院求診，詎料女子因接受輸液治療導致藥物過敏，臉部和雙眼激腫，需接受進一步治療。而求診期間女子沒有取下假眼睫毛，令這宗「櫻桃小姐連環不幸事件」引來大陸媒體廣泛報導

事件曝光後，女子紅腫臉眼變得尤其觸目，許多網友更留言形容「好似佩佩蛙」，又勸她「少吃多滋味，多吃壞肚皮」；有網友則「錯重點」，著眼於其假眼睫毛，「把假眼睫毛撤了吧，看到都覺難受」。

一口氣食3公斤櫻桃 求醫輸液現藥物過敏

女子事後上載影片，隨即引來大陸媒體轉載。據了解，女子稱「癮犯了非要吃櫻桃，讓男朋友買了5斤（大陸市斤，等於大約3公斤）」，懷疑因太熱氣而喉嚨發炎，甚至開始發高燒，體溫高達39.4°C，她唯有到醫院求診。

女子在醫院接受輸液治療，卻出現藥物過敏情況，臉部和雙眼紅腫變形，她一度呼吸受阻，需要吸氧，但整個過程都沒有取下假睫毛。

醫生：吃過量櫻桃易上火 現發炎嘔吐

有醫生向大陸媒體解釋，櫻桃屬於熱性水果，吃得太多容易引起上火、發炎、嘔吐、流鼻血等症狀，任何人都應該適量食用。

網友留意女病人假眼睫毛

這宗「櫻桃小姐連環不幸事件」震驚許多網友，大部分人關注女事主如何一口氣食吃光3公斤櫻桃，「食櫻桃都飽死」、「我可以食1個禮拜」；另有人則關注其紅腫臉貌，形容「佢腫到好似佩佩蛙」；亦有網友「錯重點」，留意女子的假眼睫毛，「兩眼腫到這樣都不除去」、「好心除去（假眼睫毛）啦」。

延伸閱讀：

港爸攜發燒妻女日本強登機！貼退熱貼無戴口罩　這樣解釋震撼全網

掃墓後咳嗽發燒！孝子入院驚揭肺內長出「小樹芽」　元兇竟是它…

文章授權轉載自《香港01》

水果 男朋友 輸液 過敏反應 醫生

延伸閱讀

陸智庫估陸今年GDP增4.8%

陸2024年快遞業務量 增長21%

中國大陸政策助攻 燃油車加速汰換

國台辦批炒作海纜事故 陸委會：大陸權宜輪惡跡斑斑

相關新聞

狂吃3公斤櫻桃！她發燒送院惹藥物過敏 臉眼激腫似佩佩蛙

大陸櫻桃價格近日大跌，不少人能以過往想不到的「優惠價」品嚐到新鮮櫻桃，而廣東1名女子則一口氣進食大約3公斤櫻桃，其後出現發高燒症狀，需前往醫院求診，詎料女子因接受輸液治療導致藥物過敏，臉部和雙眼激腫，需接受進一步治療。

26歲空姐裸辭返鄉養豬拍短影音 去年年底兩個月賺近90萬

黑龍江伊春一名28歲前空姐，因父母健康原因，前年決定裸辭返鄉養豬、做短影音，未料竟開闢「新賽道」，僅去年年底兩個月就賺了近20萬元人民幣(約新台幣898,447元)。

何謂黃金72小時？王星女友｢教科書式求救｣建功 專家點出關鍵3步

大陸年輕演員「星星」（原名王星）被賣豬仔到緬甸妙瓦底（Myawaddy，又譯「苗瓦迪」）詐騙園區獲救，引發中國全國關注。其中王星的女友嘉嘉在社交平台上發文求助，被網友認為是「上演了教科書式求救」，有大陸反詐專家結合營救中出現的細節進行分析，點出本次營救行動的關鍵3步。

劉強東向老家村民派1億2000萬利市、年貨 所有小學老師獲40萬銀紙磚

京東集團創辦人、董事長劉強東8日（周三）向老家江蘇宿遷光明村的村民發送利市、年貨，他上小學時在校的所有老師更每人獲得10萬元（人民幣，下同。約新台幣40萬元）的現金大利市，現場還出動了運鈔車，相關畫面在網路廣傳。

香港警隊爆出六合彩頭獎幸運兒 水警40元網上投注捧走逾2億7600萬

史上最高頭獎彩金六合彩昨晚（7日）出爐，1.28億元（約新台幣5.12億元）巨額頭獎被兩注瓜分，今日（8日）警隊盛傳出現其中一名頭獎幸運兒，以10元（約新台幣40元）一注捧走6,923萬元（約新台幣2億7600萬元）彩金，其中獎彩票的手機截圖亦在警隊內部傳開。據了解，該名中獎者為水警小艇分區隊員，目前正休假。 水警中頭獎消息引起社會熱議，有資深警官指出，根據《防賄條例》，這些六合彩「利益」不用向上級（特首）申請都可收取，而警隊內部對這方面也没有指引。換言之，若非當事人自爆中獎喜訊，事件應不會傳開去。

女嬰高燒 新手爸叫外送退熱貼被攔 傻聽訓1小時被網嗆爆

嬰幼兒身體脆弱，小小的感冒發燒若照顧不慎，很可能引發更嚴重的病症。中國一對夫妻出遊時，發現1歲多的女兒發高燒，趕緊下單退...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。