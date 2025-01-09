狂吃3公斤櫻桃！她發燒送院惹藥物過敏 臉眼激腫似佩佩蛙

大陸櫻桃價格近日大跌，不少人能以過往想不到的「優惠價」品嚐到新鮮櫻桃，而廣東1名女子則一口氣進食大約3公斤櫻桃，其後出現發高燒症狀，需前往醫院求診，詎料女子因接受輸液治療導致藥物過敏，臉部和雙眼激腫，需接受進一步治療。而求診期間女子沒有取下假眼睫毛，令這宗「櫻桃小姐連環不幸事件」引來大陸媒體廣泛報導。

事件曝光後，女子紅腫臉眼變得尤其觸目，許多網友更留言形容「好似佩佩蛙」，又勸她「少吃多滋味，多吃壞肚皮」；有網友則「錯重點」，著眼於其假眼睫毛，「把假眼睫毛撤了吧，看到都覺難受」。

一口氣食3公斤櫻桃 求醫輸液現藥物過敏

女子事後上載影片，隨即引來大陸媒體轉載。據了解，女子稱「癮犯了非要吃櫻桃，讓男朋友買了5斤（大陸市斤，等於大約3公斤）」，懷疑因太熱氣而喉嚨發炎，甚至開始發高燒，體溫高達39.4°C，她唯有到醫院求診。

女子在醫院接受輸液治療，卻出現藥物過敏情況，臉部和雙眼紅腫變形，她一度呼吸受阻，需要吸氧，但整個過程都沒有取下假睫毛。

醫生：吃過量櫻桃易上火 現發炎嘔吐

有醫生向大陸媒體解釋，櫻桃屬於熱性水果，吃得太多容易引起上火、發炎、嘔吐、流鼻血等症狀，任何人都應該適量食用。

網友留意女病人假眼睫毛

這宗「櫻桃小姐連環不幸事件」震驚許多網友，大部分人關注女事主如何一口氣食吃光3公斤櫻桃，「食櫻桃都飽死」、「我可以食1個禮拜」；另有人則關注其紅腫臉貌，形容「佢腫到好似佩佩蛙」；亦有網友「錯重點」，留意女子的假眼睫毛，「兩眼腫到這樣都不除去」、「好心除去（假眼睫毛）啦」。

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文章授權轉載自《香港01》