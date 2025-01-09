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26歲空姐裸辭返鄉養豬拍短影音 去年年底兩個月賺近90萬

香港01／ 撰文／孫聖然
黑龍江伊春一名28歲前空姐，因父母健康原因，前年決定裸辭返鄉養豬、做短影音，未料竟開闢「新賽道」，僅去年年底兩個月就賺了近20萬元人民幣(約新台幣898,447元)。示意圖。圖／ingimage
黑龍江伊春一名28歲前空姐，因父母健康原因，前年決定裸辭返鄉養豬、做短影音，未料竟開闢「新賽道」，僅去年年底兩個月就賺了近20萬元人民幣(約新台幣898,447元)。示意圖。圖／ingimage

黑龍江伊春一名28歲前空姐，因父母健康原因，前年決定裸辭返鄉養豬、做短影音，未料竟開闢「新賽道」，僅去年年底兩個月就賺了近20萬元人民幣(約新台幣898,447元)。

綜合大陸媒體報導，1997年出生於黑龍江伊春的楊顏西，曾經有5年的空姐工作經驗，常年不能回家。

直至有一次楊顏西在無意中發現父母瞞著她做了次大手術，於是決定裸辭返鄉。一次偶然的機會，她於2023年4月正式開始養豬生活。

起初，楊顏西的家人因為覺得養豬辛苦，並不支持她的決定。但她越做越好，還通過拍攝短影音紀錄自己的養豬生活，獲得不少關注。

2024年底的兩個月，楊顏西就賺了20萬元人民幣(約新台幣898,447元)。談及如今的生活，她覺得現在每天都很快樂，未來還打算擴大自己的養殖場，開一間特產店甚至開一間民宿。

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文章授權轉載自《香港01》

空姐 裸辭 黑龍江

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