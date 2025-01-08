劉強東向老家村民派1億2000萬利市、年貨 所有小學老師獲40萬銀紙磚

京東集團創辦人、董事長劉強東8日（周三）向老家江蘇宿遷光明村的村民發送利市、年貨，他上小學時在校的所有老師更每人獲得10萬元（人民幣，下同。約新台幣40萬元）的現金大利市，現場還出動了運鈔車，相關畫面在網路廣傳。

陸媒指，今年劉強東為光明村1500戶村民送出的年貨累計超5萬件，包括手機、堅果糧油、電動車等眾多品類，僅運送年貨用到的京東物流車就有40台次左右。這些現金利市和年貨預估價值超3000萬（約新台幣1億2000萬元），且為劉強東個人支付。

從網友曝光的畫面中可以看見，在年貨發放的現場，運送現金的運鈔車已經抵達，還有專門的武裝押運人員護送，大批村民開心排隊領錢。

今年，劉強東寫了一封信給村民，他在信中自稱「你們的大強子」，表示60歲以上的老人還能獲得1萬元（約新台幣4萬元）的現金利市。

最特別的是，劉強東今年還特別為以前他上小學時在校的所有老師，準備了每人10萬元（約新台幣40萬元）的現金大利市。

劉強東兒時家境並不寬裕，當年離開村子去北京讀大學，全村的人湊了500元（約新台幣2000元）及76顆雞蛋給他，因此創業成功之後，他也知恩圖報，每年都回來發年貨、利市。

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文章授權轉載自《香港01》