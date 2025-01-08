香港警隊爆出六合彩頭獎幸運兒 水警40元網上投注捧走逾2億7600萬

史上最高頭獎彩金六合彩昨晚（7日）出爐，1.28億元（約新台幣5.12億元）巨額頭獎被兩注瓜分，今日（8日）警隊盛傳出現其中一名頭獎幸運兒，以10元（約新台幣40元）一注捧走6,923萬元（約新台幣2億7600萬元）彩金，其中獎彩票的手機截圖亦在警隊內部傳開。據了解，該名中獎者為水警小艇分區隊員，目前正休假。

水警中頭獎消息引起社會熱議，有資深警官指出，根據《防賄條例》，這些六合彩「利益」不用向上級（特首）申請都可收取，而警隊內部對這方面也没有指引。換言之，若非當事人自爆中獎喜訊，事件應不會傳開去。

據了解，中獎的警員駐守水警小艇分區，為水警小艇隊「大偈」，日前以馬會投注戶口，於網上購買六合彩心水號碼，結果以一注10元（約新台幣40元）捧走6,923萬元（約新台幣2億7600萬元）彩金。消息稱，今日（8日）警隊內部盛傳出現頭獎幸運兒，並有數張中獎彩票的手機截圖傳開，從截圖中顯示，該注六合彩於周一（6日）以10元（約新台幣40元）網上購買，中獎後應曾提取20萬元（約新台幣80萬元）。

過往亦曾有警務人員中六合彩巨奬，當中最多人談論的是警務處前處長李明逵，於1995年與同事合資買六合彩，結果中了3,800萬元（約新台幣1億5200萬元）頭獎，他獲分約700萬元（約新台幣2800萬元）。

2007年，一名女警與另一名幸運兒中了逾7,000萬（約新台幣2億8000萬元）頭獎彩金，每人分得3,700萬元（約新台幣1億4800萬元）。2011年，一名駐守禮賓府的警員中了六合彩頭獎，與數名市民瓜分逾4500萬（約新台幣1億8000萬元），該警員獲逾1,300萬元（約新台幣5,200萬元）。

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文章授權轉載自《香港01》