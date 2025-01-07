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氣到睡不著！陸男買整本刮刮樂「好心賣她2張」 對方竟爽中178萬

香港01／ 撰文／孫聖然
陸安徽省一名男子近日買了一整本「刮刮樂」，好心賣給一名陌生女子兩張後，對方竟刮出人民幣40萬元（約新台幣178萬元）大獎。示意圖／ingimage
陸安徽省一名男子近日買了一整本「刮刮樂」，好心賣給一名陌生女子兩張後，對方竟刮出人民幣40萬元（約新台幣178萬元）大獎。示意圖／ingimage

中國大陸安徽省一名男子近日買了一整本「刮刮樂」，好心賣給一名陌生女子兩張後，對方竟刮出人民幣40萬元（約新台幣178萬元）大獎，男子直呼「氣到一整晚沒睡著覺。」

綜合陸媒報導，安徽合肥一名男性「老彩民」，平時就有買刮刮樂的習慣。近日，他買了一整本刮刮樂，已經刮了兩張後，一名女性顧客進到店內欲買單張的刮刮樂，男子於是主動提議，讓女子直接在自己購買的一整本中抽取兩張賣給她。

結果，女子竟在刮第二張時中了人民幣40萬元的大獎，而正是男子臨時起意讓他「悔青腸子」，並表示「當時氣得我一晚上都沒睡著覺。」

新聞一出，不少大陸網友表示，「我隔著螢幕都已經代入了，開始替他難受了」、「這種就是手氣問題，該你的就是你的，沒準你自己刮又沒有了」、「要是我的話不可能給別人啊，我會想每一個沒有刮開的塗層都有中獎的可能，必須得自己刮」、「9幾年的時候，我們那裡就來人搞刮獎活動，我爸拿了一張給同事讓他刮，他說他不刮，我爸就給了2塊錢（約新台幣8元），自己刮了，然後中了個彩色電視，那同事臉都氣白了」。

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文章授權轉載自《香港01》

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