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花美男變大叔？前頂流男團成員沒刮鬍逛街 一票人驚呼：沒想過的畫面

香港01／ 撰文／崔力生
當年台劇《流星花園》打造花美男男團F4，紅遍亞洲，其中一位成員朱孝天近日拍片到「小紅書」帶大家去大陸北京市集買年貨。圖／擷自「小紅書」、資料照
當年台劇《流星花園》打造花美男男團F4，紅遍亞洲，其中一位成員朱孝天近日拍片到「小紅書」帶大家去大陸北京市集買年貨。圖／擷自「小紅書」、資料照

當年台劇《流星花園》打造花美男男團F4，紅遍中港台，去到哪裡都萬人空巷，場面震撼。其中三位成員言承旭、周渝民及吳建豪仍活躍演藝圈，且帥氣依然；相比下另一成員朱孝天的近況卻令粉絲們感概不已。

朱孝天近年將生活和工作重心轉移到中國大陸，新年將至，朱孝天近日拍片到「小紅書」帶大家去北京市集辦年貨。片中，他滿面鬍子感覺滄桑，頭髮也沒有打理，身穿一件灰色鬆身圓T配藍色大褸，但仍難掩他日漸發福的身材，可謂星味全失，再加上一個斜背袋，十足中年大叔，與昔日花美男形象大相逕庭。

花美男男團F4成員朱孝天近日拍片到「小紅書」帶大家去大陸北京市集買年貨。圖／擷自「小紅書」
花美男男團F4成員朱孝天近日拍片到「小紅書」帶大家去大陸北京市集買年貨。圖／擷自「小紅書」

雖然如此，但朱孝天似乎一點都不介意，輕鬆地叫大家：「麻煩請忽略這些東西（鬍子），實在沒辦法，長痘子所以沒辦法刮鬍子，大家稍微原諒我一下。」在選購過程中，朱孝天可謂完全融入當中，試清試楚再買又會講價，非常精打細算。雖然有網友慨嘆：「誰能想象20年後，F4成員能在北京趕大集！」、「想當年全亞洲空巷的明星，現在走在路上沒有一個人認得出。」但也有不少網友大讚：「很接地氣！」、「很有親和力」、「他已經早就放下F4，活出了朱孝天」、「這哥活的接地氣兒，一看就過的挺幸福。」而且貼文還吸引到逾2800則評論，十分厲害。

朱孝天因患上「纖維肌痛症」，只要吃藥身材就會發福，故近年來，他身材總是忽腫忽瘦，但現時的他似乎已不太介意，過得悠然自得，與女星太太韓雯雯結婚8年依然恩愛，在市集中見到有太太最愛的草莓、柿子還衝過去買，朱孝天還說太太最近咳嗽咳得很可憐，買點太太喜歡的東西慰勞一下對方，可見朱孝天也是一位貼心又疼老婆的「愛妻好老公」。

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文章授權轉載自《香港01》

北京 小紅書 朱孝天

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