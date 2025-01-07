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女嬰39度高燒！父叫外送「退熱貼」聽訓1小時 網傻眼嗆爆家長

聯合新聞網／ 綜合報導
中國大陸一名女嬰高燒39度，其父下訂退熱貼，領貨過程遭到警衛阻撓。示意圖，非當事女嬰。圖／ingimage
中國大陸一名女嬰高燒39度，其父下訂退熱貼，領貨過程遭到警衛阻撓。示意圖，非當事女嬰。圖／ingimage

嬰幼兒身體脆弱，小小的感冒發燒若照顧不慎，很可能引發更嚴重的病症。中國大陸一對夫妻出遊時，發現1歲多的女兒發高燒，趕緊下單退熱貼請外送送來，結果取貨時被警衛攔住，雙方交涉一個多小時後警衛才把退熱貼給男子。

根據《北京時間》《新聞晨報》報導，中國大陸一對夫妻日前帶未滿2歲的女嬰前往廣州旅遊，結果當晚9點多發現寶寶發燒到39度，爸爸立即用外送軟體下單退熱貼，但是他們所在的度假區禁止外送人員進入，他只能下單到附近一處自提點，再駕車過去領貨。

該自提點位於鄰近度假區的一個培訓中心，大門深鎖，警衛亭雖然亮著燈卻沒人，男子找了20多分鐘，才有一名穿著警衛制服的人出現。

警衛聽完男子的情況後，表示他又不認識男子，無法確定他就是取貨人，要求他把外送員叫回來核對身分，但是外送員當時距離該園區遙遠，無法回來，即使男子給警衛看過訂單畫面、核對身分、手機號碼等等，警衛還是百般推託。男子後來經歷了警衛1個多小時的說教，才終於取得包裹，高燒女嬰直到凌晨才貼上退熱貼。

事件爆發後引發網友憤怒，認為警衛不知變通，但家長的處理方式受到更多指責，「有車的話，為什麼不去附近的醫院？真的很近！其次，為什麼只買退熱貼？」、「你還有功夫聽他教育一小時，你是真不著急嗎？有這功夫去藥店都買回來了，回來再投訴他啊」、「一個小時…孩子發燒39度能熬一個小時等個退熱貼嗎」、「孩子病成這樣不是第一時間送急診嗎」。

嬰兒 發燒

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