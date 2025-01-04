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32歲女腹部長20公分腫瘤…一查竟是「睪丸」 意外揭背後心酸故事

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32歲女腹部長20公分腫瘤…一查竟是「睪丸」 意外揭背後心酸故事

香港01／ 撰文／許祺安
波大學附屬婦女兒童醫院日前接診32歲的方女士（化名），她因腹部腫塊來到醫院婦科就診，自述3個月前發現腫塊，這段時間越長越大。示意圖／ingimage
波大學附屬婦女兒童醫院日前接診32歲的方女士（化名），她因腹部腫塊來到醫院婦科就診，自述3個月前發現腫塊，這段時間越長越大。示意圖／ingimage

寧波大學附屬婦女兒童醫院日前接診32歲的方女士（化名），她因腹部腫塊來到醫院婦科就診，自述3個月前發現腫塊，這段時間越長越大。

病史詢問中，方女士道出了一段心酸經驗。她從小眉清目秀，也很聰明。到小學高年級後乳房逐漸開始發育，當其他同學開始討論月經問題，她卻從未有過。家裡人起初以為她只是發育晚，也沒怎麼在意。

15歲發現是男兒身 做了「變性」手術

直到15歲那年，家人帶方女士到當地醫院就診。詳細檢查後發現，她根本沒有女孩的子宮和卵巢，而在她的體內竟然還發現了男性的睪丸，只是藏在了腹腔裡，所謂的隱睪。染色體檢查結果則為46XY。正常情況下，人類有22對染色體和1對性染色體。決定性別的正是那對性染色體。 46XY是正常的男性染色體結果。

最後透過基因檢查，確診方女士是雄性激素不敏感症候群患者。考慮到自小就是女孩的外形，幾年前，家人帶她去醫院做了生殖道成型手術，但方女士仍不能生育孩子。

醫院婦科合併成人外科經過會診，考慮其腹部腫塊很可能是她體內的隱睪在作祟，可能是睪丸惡性變化後形成的精原細胞瘤。

方女士隨後被轉到該院的成人外科。經過進一步檢查，他們在方女士的左側睪丸上發現了腫塊，於是切除了她的雙側隱睪以及左側隱睪上的巨大腫瘤。腫瘤直徑竟達20多公分，比嬰兒的頭還要大。後來的病理提示，那正是左側睪丸的精原細胞瘤。

醫師提醒，這類患者的睪丸癌變風險較高，需密切觀察性腺影像學變化及相關腫瘤指標。其實，像方女士這種情況，當年在實施生殖道再造的時候，就應該把雙側隱睪及時切除，減少癌症風險。

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文章授權轉載自《香港01》

子宮 腫瘤 變性

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