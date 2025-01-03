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男友濕吻女性遭女友「拳腳痛毆」全被錄 路人：打到眼鏡飛走

香港01／ 撰文： 桃樂斯
有男生在31日晚上於觀塘海濱公園疑和陌生女生Free kiss（免費親吻），因而惹怒女友，更被多次被揮拳毆打。示意圖／AI生成
有男生在31日晚上於觀塘海濱公園疑和陌生女生Free kiss（免費親吻），因而惹怒女友，更被多次被揮拳毆打。示意圖／AI生成

除夕外出倒數迎接新一年，玩得盡興也切記要知分寸，以免「玩出禍」！有男生在31日晚上於觀塘海濱公園疑和陌生女生Free kiss（免費親吻），因而惹怒女友，更被多次被揮拳毆打，目擊者甚至形容「這個女生打到男朋友眼鏡都飛走」。片段一出，大多網友都傾向認為男生被打是活該，「在自己女友面前親第2個人，好有問題」、「有女友還不避諱」。

香港社群平台自元旦（1月1日）起，就有不少與觀塘海濱公園相關貼文，大多指未滿20歲的青少年於公園內和陌生人free hug或kiss（免費擁抱或親吻），有人甚至指有年輕人於公廁內與陌生人Free Sex（免費發生性行為），情況令人嘩然，故形容是「大型覓食現場」，惟未能確定事件真偽，反而有人表示曾途經該地點，卻未見出現以上誇張情境。

觀塘海濱公園情侶起爭執

有港女於元旦在threads上傳影片，指「今日觀濱（觀塘海濱公園）你們在free hug或kiss（免費擁抱或親吻），我在這吃花生，那個女的打到男朋友眼鏡都飛走」。從影片可見，事發時正值晚上，雖有街燈照射但四周仍顯得昏暗，不過仍能清楚看見1對情侶正起爭執。

女子出拳怒毆男友

當時男方曾試圖抱緊女方，不過女方似是「火燒心」，以360度轉身甩開男友，再不斷揮拳毆打對方，及後更似是對男方臉部打了數巴掌洩憤。儘管男方遭女友多次出手毆打，女方之後更一度想要離去，但男方仍用力捉緊對方衣袖求饒，片段亦至此告終，未能得知2人後續如何。

目擊者：男方和其他女生「濕吻」

片段惹來網友熱議，有人估計男方趁女友未注意，和他人「Free kiss」而惹怒女友，「懷疑這男生去玩free kiss」。而目擊事發過程的原PO則回覆指，「男方就是和其他女生激吻，然後才這樣（被打），他之後還跪下來」。

網友稱男方活該：該打

眾人知悉真相後紛紛狠斥男方「該打」，「有女朋友還去free kiss，該打啦」、「在自己女友面前親第2個人，好有問題」、「有女友還不避諱」、「有點想幫忙打」，甚至借用歌詞，笑稱「Free kiss現場，人類智商總都不夠高，誰都無處可逃」。也有留言質疑「Free kiss」活動有欠衛生，「free kiss會不會有點不衛生呢？」。

觀塘海濱公園除夕夜變「蘭桂坊｣

《香港01》記者翻查社交平台threads，發現自元旦起被多則有關觀塘海濱公園Free hug或kiss貼文「洗版」，當中內容大多指不少未滿20歲的青少年，於公園內和陌生人擁抱及親吻，有人甚至指有年輕人於公廁內和陌生人Free Sex（免費發生性行為），情況令人嘩然，故有網友驚訝形容「巨大夜總會」、「大型覓食現場」、「淫亂派對」；惟未能確定事件真偽，反而有人表示曾途經該地點，卻未見出現上述誇張情境。

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文章授權轉載自《香港01》

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