醉漢闖餐廳激動借刀！見1景象離去後返回道謝 闆娘：本性不懷
醉酒漢向店家借刀，所為何事？中國大陸流傳影片，拍到福建1名醉酒男子闖入餐廳櫃檯要求借刀，更大喊「給你1萬元，把刀給我」。老闆娘怕醉酒男做傻事，即時苦口婆心相勸，而對方突然說自己離婚了，一會兒後才離去。醉酒男在20分鐘後清醒過來，返回餐廳感謝相勸。老闆娘透露，其實當時醉酒男見到店內有小孩才離去，覺得對方本性不懷，「他只是一時衝動」，好好勸說就可以避免悲劇發生。
要求借刀 揚言：你就當我搶劫
陸媒報導，網傳1段發生於福建福州的影片，拍到日前有名醉酒男子走到餐廳的收銀櫃檯位置，要求老闆娘給他刀，揚言「給你1萬，你把刀給我，你就當我搶劫」。老闆娘拒絕並出去推開他，不讓醉酒男入內取刀，「你給我10萬都沒用」，還勸對方不要衝動，怕他要去做傻事。
老闆娘勸：帥哥你出去深呼吸一下
醉酒男突然說自己離婚了，老闆娘便勸他想想自己的父母，苦口婆心說「人都有遇到不開心的事情，帥哥你出去深呼吸一下」，結果醉酒男自行離開。
過了20分鐘，醉酒男返回店內，當時應已酒醒，感謝老闆娘對他的勸說，離開時還「比了個愛心」道謝。
見店內有小孩才離開 老闆娘：本性不懷
雖然未知醉酒男拿刀想做什麼，但老闆娘回應指，對方本性應該不懷，他是見到店內有小孩子在才不執意討刀，並且主動離開店舖的，「他只是一時衝動，這時需要有人拉他一把，就能避免一場悲劇」。雖然屬好人好事，但有網友認為應該報警處理，「這種人偏激，遲早還會重蹈覆轍」。
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文章授權轉載自《香港01》
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