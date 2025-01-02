偽造超音波照逃刑！陸超市被員工偷到倒閉 她用這招沒被關過

中國大陸一間超市出現人民幣200多萬元（約新台幣900萬元）的虧損缺口，經營不到一年就倒閉，經營人趙女士一查發現竟是16名員工監守自盜，大量竊取店內商品，憤而提告。目前已有11名前員工受到法律制裁，其中8人被判刑。

根據《大象新聞》報導，本案件中一位劉姓女收銀員，不只是所有員工中偷最多東西的，犯後行為也是最為惡劣的。

趙女士表示，劉女每次要被逮捕的時候，就聲稱自己懷孕了；要被關進監獄時，就說自己生小孩了；以其他罪名再次逮捕她時，她「又懷孕了」，每次都以懷孕逃避服刑。

去年8月，劉女再次被追究刑事責任，又聲稱自己懷孕5月，提交超音波檢查單為證，要求緩刑。

趙女士為了求證，親自前往劉女做檢查的醫院，自己也做了超音波。對比兩人的檢查單，紙質、圖片顏色、字體都不盡相同，而且劉女的檢查單上還有疑似浮水印的圖案。

去年9月，法院以竊盜罪判處劉女2年有期徒刑，趙女士要求法院帶劉女去醫院做懷孕檢查，法院同意了。然而當趙女士聯繫法官，詢問檢查情況時，得知劉女已產子，趙女士提出質疑：「不是11月才是預產期嗎？」劉女竟稱「早產」。

最終此次判決，劉女再次因為懷孕生子獲監外執行，趙女士表示，自己還是會持續追究她的刑責。