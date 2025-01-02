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最尷尬新年倒數！54321喊完靜悄悄 陸煙火消失被疑禁「洋年」
中國近年來因為各地霧霾籠罩，空氣污染嚴重，讓各地官方宣布不舉行跨年活動，同時禁放跨年煙火。有網友在Threads分享包括上海等地，群眾群聚跨年倒數，喊完5、4、3、2、1之後，未出現煙火情形，直呼：「簡直是在挑戰最尷尬的跨年倒數」。
網友分享上海現場挑戰「最尷尬跨年」，在群眾大喊5、4、3、2、1之後，因未出現預期性的煙火，讓拍攝者在影片中直喊：「哪裡有煙火？都是騙人的」、「結束了，沒了呀」，失望至極；網友認為「尷尬死，不如回家洗洗睡」、「連大廈都沒半個顯示，跟別人比夜景」。也有網友開酸表示：「煙火要後製上去才有呀！誰叫你們去現場的？」
中國因為霾害空污嚴重禁止施放跨年煙火，也不准帶頭倒數，但網友認為，實則是在打壓境外勢力，認為中國大陸不過洋年，只應過傳統的農曆新年，指出若是農曆新年，必定能放炮和施放煙火。
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