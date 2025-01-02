滬男小紅書20塊「賣」早高峰地鐵座成交2次 網友：比任何黃牛都強
大陸媒體《極目新聞》報導，上海一名男子在小紅書上以5元（人民幣，約新台幣22元）的價格「出讓」早高峰期間的地鐵座位，已成交兩次。地鐵方回應稱，不支持類似行為。
一名上海男子發帖稱「十六號線早高峰座位出讓」，表示要出讓上海地鐵16號線滴水湖至龍陽路方向的早高峰座位，並「約定好車廂，你坐我站」，標註上自己到各個站點的時間。
報導指，發帖男子周先生表示，他平時也是坐地鐵16號線通勤，因為乘客太多，於是就有了出讓座位的想法。發帖後，不少人曾來詢問周先生，他表示，要座位的人需支付5元（人民幣，約新台幣22元）。目前他只給其中一人成功佔過兩次座位。還有兩個人已經提前付了錢，但沒有佔座成功。上海地鐵客服則回應事件稱不支持類似佔位行為。
該名網友的發帖引發熱議，有人表示可行性不高，也有人表示可能有市場：「比任何黃牛都要牛的人」「讓我想起了，路邊收費車位，掛號」「想法挺好，思維也挺奇葩的。一天能賺多少錢？」「沒有郊區通勤的人不懂站兩個小時以上是什麼感受吧，絕對是有市場的」。
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文章授權轉載自《香港01》
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