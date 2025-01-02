魔獸世界玩家是果農！種柳丁滯銷遊戲內推售 24天賣光6000斤

他在虛擬世界從事實物買賣，結果取得大成功，打破自身生活困局！湖北省1名《魔獸世界》玩家真身為當地果農，因為果園的柳丁滯銷，無奈下在遊戲內以5,000金幣（遊戲內的虛擬貨幣）1箱9斤的價錢賣柳丁，沒想到迅速爆紅，其他伺服器的玩家都特意聯絡他買柳丁，因為無法在遊戲內交易金幣，之後以每箱30元人民幣（下同，約新台幣135元）的價格繼續賣柳丁，結果在24天內清光了6,000斤滯銷的柳丁。

該玩家接受大陸媒體媒訪問過交代事件經過，透露今年出產的柳丁品質很好，無奈果販竟以低至「8毛1斤」的價格收燈，他感覺是浪費心血，「全沒有想到遊戲裡也能賣光柳丁，真的被魔獸玩家的熱情感動了」。

2009年入坑《魔獸世界》 現為懷舊服玩家

大陸媒體報導，湖北有1名姓陳《魔獸世界》玩家因為其果園的柳丁滯銷，在遊戲內以5,000金幣（遊戲內的虛擬貨幣）1箱的價格賣柳丁，結果非常火爆，24天之內場賣光6,000斤柳丁。這名陳姓玩家接受內媒上游新聞訪問，他是1位80後，在湖北省枝江市問安鎮務農，本身是《魔獸世界》老玩家，2009年已「入坑」，現在玩「懷舊服」（經典服）當悠閒娛樂。

柳丁品質好 果販開價低至「8毛1斤」

陳男表示，他於2019年才開始建果園種柳丁，今年11月收成時柳丁的品質很好，未料果販上去收柳丁時卻開出很低的價格，「有的8毛1斤，多一點才1塊多1斤」。他覺得這樣賣出去是浪費心血，原本想上網賣，但不擅長電商，實在不知如何是好。

向遊戲內好友送柳丁爆紅

2024年11月23日，眼見柳丁真的滯銷，他想到不如送給遊戲內好友當人情，最初寄給幾個公會的朋友，說好吃就給點金幣，不好吃就交個朋友，沒想到公會內的人個個說好吃，「有童年的味道」。後來為了方便交易，定下1箱9斤5,000金幣的價格，11月27日正式開賣。

業務擴大玩家爭買

按陳男所在的伺服器金幣價格，5,000金幣等於30元，即1斤柳丁賣約3.4元（約新台幣15元），扣除運費每斤賣到2元（約新台幣9元）。最初只有公會成員找他買柳丁，之後擴大到整個伺服器，最多每天收到30多單，達成了真正「賽博（cyber）賣柳丁」。

其後上海1名遊戲主播、女魔獸玩家「橙子姐姐」也想買柳丁，因身處不同付伺服器又住不同城市，無法用金幣交易，經微信和陳男聯絡成功用30元買了1箱柳丁。她事後在社交平台大讚柳丁好吃，結果更多玩家去找陳男買柳丁，人多到他要建群組處理。

陸媒記者在群內發現有逾200名魔獸玩家買柳丁，有玩家分享自己是主動找陳男買的，「其實這是一種情懷」，遊戲是兒時愛好，長大後的消遣，「大家同為魔獸玩家，能幫就幫一下，剛好我也很喜歡吃柳丁，何況這麼做還是助農之舉，可謂是一舉三得」。

賣光6000斤 事主：感謝艾澤拉斯勇士

陳男感動指：「感謝艾澤拉斯（遊戲內玩家身處的大陸）勇士的支持！我家果園的柳丁全部賣完了。」他滯銷的6,000多斤柳丁在12月20日已賣光，然而找他買柳丁的玩家有增無減，他打算展開惠農計劃，聯絡其他村柳丁品質有保證的果農，幫他們賣柳丁。結果一周的時間內，他已幫鄰村農戶賣出1,000多斤，「全沒有想到遊戲裡也能賣光柳丁，真的被魔獸玩家的熱情感動了」。

網友：這才是元宇宙啊

網友大讚陳男「這個有點厲害」、「打遊戲出息了」，又笑言「有人賣橙裝，有人賣柳丁，這才是元宇宙啊」、「我之前看過別人發的截圖就是wow（魔獸世界）世界頻道有人賣柳丁」、「想到10年前看到賣臘肉的」。部份網友認為果農繞過中間商能獲得更多利潤，「一斤才幾塊錢，心疼果農」、「就是繞過中間商靠口碑攬客戶，也挺好的」。

延伸閱讀：

買聖誕糕點遇詐騙！女子1原因同意騙徒遙控手機 信用卡即被盜用

聖誕大獎！勤奮爸爸買彩券爽中$486萬 感動落淚：最棒聖誕禮物

文章授權轉載自《香港01》