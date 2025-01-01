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逾6噸雞蛋不翼而飛 陸超市被員工「偷到倒閉」…她報案4年查不完

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
2021年8月，超市一名涉案女員工被警方帶走調查。圖／取自光明網
2021年8月，超市一名涉案女員工被警方帶走調查。圖／取自光明網

河南一名趙女士幾年前與朋友的親戚合夥經營超市，不料超市在經營半年後就因經營不善倒閉。趙女士在清點存貨時意外發現前員工多次在店內偷竊，少掃碼、不掃碼或是以特價結帳等方式從店內搬走各種商品。如今該超市已有11名前員工先後受到法律制裁，其中8人被判刑。

綜合陸媒報導，河南趙女士2019年在內蒙古錫林浩特市中心繁華地區經營3,000平方公尺的超市，2021年她因丈夫患病治療需要照顧，與朋友的親戚合夥經營超市，但原本盈利的超市卻在此後7個月就因經營不善倒閉。趙女士提供的審計報告顯示，超市資產出現人民幣200餘萬元的虧損缺口，而超市在半年內共計採購人民幣22萬多元雞蛋，審計報告中僅雞蛋就有6噸多不翼而飛。

2021年8月，在閉店盤貨清算資產時，趙女士發現貨架上商品數量對不上，調取超市內影像查看，意外發現一名員工的偷竊行為。趙女士報警後，這名員工在轄區派出所供出，偷竊超市的員工大有人在。

經調查，涉及偷竊的16個員工有店長、收銀員、理貨員等，涉及超市日用百貨、酒水、米麵糧油。他們以少掃碼、不掃碼或是特價結帳的方式盜竊。比如，一袋牛肉乾值人民幣100元，他們就掃碼0.5元，按特價結算，最後自行帶出超市。

涉案員工中，35歲收銀員劉某鳳盜竊次數最多，金額也是最高的。一段2021年8月6日的店內監視器畫面顯示，劉某鳳直接拆開一盒高端禮盒品嘗。

後來法院判決書認定劉某鳳老公盜竊事實3次，最後一次盜竊涉及人民幣1,700元商品，劉某鳳只給她老公結帳1元。

另一位被告人、超市理貨員王某霞在2021年8月7日從超市最裡面開消防電梯門，指使其男友母親從超市後門推走一購物車商品，包括：衛生紙、罐頭、蛋糕、餅乾、奶茶、雞蛋和洋芋片，甚至連超市的購物推車也一起偷走，總值約人民幣2,000元（約合新台幣9,000元）。

趙女士表示，超市盜竊案報案後花了4年還沒能完結，但她會堅持追回損失。截至2024年12月，趙女士掌握盜竊證據的員工中有11人先後受到法律制裁，其中8人被判刑，2人檢察院決定不起訴。此外，還有14名員工相繼被錫林浩特市公安局決定終止偵查。

偷竊 超市

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