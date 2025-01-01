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電動自行車深夜充電爆炸致18歲少年身亡 涉案車竟轉手6次涉非法改裝

香港01／ 撰文／許祺安
電動自行車著火示意圖。圖／取自澎湃新聞
電動自行車著火示意圖。圖／取自澎湃新聞

電動自行車以便利著稱，廣受各年齡層喜愛。然而，江蘇泰州泰興卻發生了一起悲劇，一輛正在充電的電動自行車深夜突然爆炸，導致年僅18歲的車主小磊不幸喪生。此次事件的責任究竟該由誰承擔，引發廣泛關注。

據江蘇城市頻道《零距離》報導，涉事電動自行車經過多次轉手，小磊透過某二手平台購買了該車，僅僅12天後，在家中充電時突然爆炸。據悉，最先察覺異常的是小磊的外公，他發現電瓶在充滿後仍發出「滋啦」聲，隨即拔掉插頭。然而，當小磊起床查看時，電瓶隨即發生爆炸。

消防隊接報迅速趕到現場控制火勢。小磊的外公外婆因躲在臥室僅臉部輕微燙傷，但小磊全身多處被嚴重燒傷，送醫搶救無效不幸離世。醫院病歷記載，小磊全身90%以上被燒傷，包括多處三度及二度燒傷，並出現呼吸道燒傷、休克及多器官衰竭，最終在轉院途中去世。

根據消防部門認定書，火災原因排除了火種遺留、雷擊及外來火源，但「不排除電池故障」。警方調查發現，涉事電動車已被轉賣六次，小磊是第七位買家，且該車存在非法改裝的情況。第一位車主賴某曾將車輛委託維修店進行改裝，包括更換鋰電池等。

事發後，小磊家屬將6名賣家及維修店店主告上法庭，要求共同賠償。然而，各被告在庭審中均辯稱無法確定爆炸原因，自己不應承擔責任。

法院認定，涉事電動車屬違法拼裝及改裝，轉賣過程中所有相關責任人均存在過錯，且無法確定具體侵權人，因此判定七名被告需連帶承擔40%責任。同時，小磊明知車輛為拼裝車仍購買使用，且在客廳充電時未正確處置異常情況，需承擔事故的60%責任。

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文章授權轉載自《香港01》

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