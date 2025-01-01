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生10個孩子能活到100歲？內蒙古教授稱「女性生娃才長壽」遭網攻

香港01／ 撰文／許祺安
內蒙古一名大學教師近日在課堂上直言，「生孩子會長壽，上天也會眷顧妳，所謂比較厲害的女性，壽命都很短」，該言論被多名學生錄下並上傳至社交平台，隨即引發網友熱議。示意圖。圖／ingimage
內蒙古一名大學教師近日在課堂上直言，「生孩子會長壽，上天也會眷顧妳，所謂比較厲害的女性，壽命都很短」，該言論被多名學生錄下並上傳至社交平台，隨即引發網友熱議。示意圖。圖／ingimage

內蒙古一名大學教師近日在課堂上直言，「生孩子會長壽，上天也會眷顧妳，所謂比較厲害的女性，壽命都很短」，該言論被多名學生錄下並上傳至社交平台，隨即引發網友熱議，不少人對此表示不滿，直呼「作為大學老師，下這樣的結論請拿出證據數據」！

大陸媒體《大象新聞》報導，這名教師在課堂上進一步闡述，「生了孩子以後，上天也會眷顧妳，它會讓妳活的時間長一點。我們所謂特別牛逼的女性，但是她的壽命都很短，村裡生了10個8個孩子的老太太，都活到90、100歲了」。他還強調，「這些老太太都沒有疾病啊，她們得病的機率就很小」。報道指出，該名教師同時也是某家醫院的醫師。

相關影片曝光後，網友紛紛表達質疑與批評。有網友留言，稱「說一個大家都知道的事實：女性生孩子就是容易出危險」、「生孩子時候人沒了的怎麼說？上天眷顧，帶走了嗎」、「祝福教授一胎生八個，一直生到死，那樣子孫滿堂的，多圓滿」。另有網友質疑，「男性壽命比女性短，是這個原因嗎？」，「這應該是這個老師自己的觀點，沒有實際的科學數據佐證。」

目前，該大學尚未對該名教師的發言作出回應。

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文章授權轉載自《香港01》

內蒙古 教師

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